【新冠疫情本土加２】新北幼兒園群聚案加２　持續擴大匡列中

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增五例確診個案，分別為2例本土及3例境外移入，另確診個案中無新增死亡；新增的２起本土案例，為新北幼兒園群聚案居家隔離者，檢驗時間較晚，目前正持續廣大匡列中。



指揮官陳時中說明，今日新增2例本土個案，案16204、案16205分別為30多歲男性及未滿5歲女性，為新北幼兒園群聚案同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，9月6日已匡列為居家隔離對象，因此未持續向社區擴展，在控制範圍內。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。



另外今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，分別自柬埔寨(案16206)、美國(案16207)、印尼 (案16208)入境，入境日期介於8月20日至9月1日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。



截至目前國內累計有16,098例確診，分別為1,474例境外移入，14,570例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。COVID-19死亡病例累計839例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

陳時中在記者會上也提到日本今日宣布將再援贈50萬劑AZ疫苗予台灣，累計已無償捐贈台灣約390萬劑AZ疫苗，有助抒緩新冠疫苗供應緊缺情況。