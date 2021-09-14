出席阿富汗問題聽證會 布林肯重申對台灣承諾 外交部：將提升自衛能力，維護台海和平

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 美國國會於當地時間（13）日舉行阿富汗撤軍聽證會，美國國務卿布林肯出席作證，席間表示將依據台灣關係法履行對台灣承諾、也會信守對烏克蘭承諾。

美軍在阿富汗的20年經營倉促收尾，塔利班閃電重掌政權，引發國際譁然，更產生美國盟國信任危機，其中台灣與烏克蘭更是擔心，阿富汗的結局將成為來日的命運。國內位質疑、批評聲浪不斷，美國參議院外委會開出第一槍，要求布林肯（Antony Blinken）出席13日聽證會，給大眾一個交代。

會中眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）表示，剛出訪盟國烏克蘭，並即將出訪台灣，並指出兩地人民看的阿富汗傾頹後的擔憂，並要求布林肯就美國是否幫助台灣與烏克蘭，抵禦來自中國、俄羅斯的侵略，進行公開表態。

布林肯則表示，美國會履行對「兩國」（both countries）的承諾，美國會信守依據「台灣關係法」所做的承諾，會信守對烏克蘭的承諾。

眾議員史密斯（Chris Smith）則提及，陸官媒環球時報在撤軍之際，曾大力宣傳「美國拋棄盟友」，暗示美國將來也會將拋棄台灣。布林肯指出，中方最希望看到美國繼續深陷阿富汗，而這樣的做法極度不符合美國戰略利益。

台灣外交部對布林肯重申美國將繼續履行對台承諾表達感謝，也指出台灣政府將提升自我防衛能力，捍衛台灣人民自由民主的生活方式，並透過深化台美及區域國家合作，維護台海和平。

外交部指出，布林肯在聽證會上，回應外界對美國撤軍阿富汗的質疑，重申撤軍是正確決定，續留只對中國有利，也強調美國會履行對台灣的承諾。

外交部發言人歐江安今（14）日於記者會表示，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持堅若磐石，美方並以實際行動持續力挺台灣。我國政府將堅定不移地提升自我防衛能力，以捍衛台灣人民的生命財產及自由民主的生活方式，並透過深化台美及區域國家合作，維護台海和平，為印太區域長遠的穩定與繁榮做出貢獻。