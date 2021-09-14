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美國與台灣年度「蒙特瑞會談」結束　顧立雄、吳釗燮與AIT台北辦事處長孫曉雅先後返台

英國金融時報（Financial Times）日前披露，美國資深官員與國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮在距離華府不遠的馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis），舉行一年一度的特殊管道會談；此即台灣所稱「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），屬戰略對話層級。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/09/14 12:58
自左至右依序為顧立雄、吳釗燮、孫曉雅 (中央社/TN合成) 

自左至右依序為顧立雄、吳釗燮、孫曉雅 (中央社/TN合成) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）赴美參加「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）的國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮一行，昨(13日) 傍晚搭機返抵桃園機場；顧立雄下機後未發表談話，吳釗燮則揮手致意表示：「謝謝、大家辛苦了」。

同赴美國參與會談的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅等人，則是搭乘美國聯合航空公司UA-871班機，從美國舊金山直飛桃園機場，於13日晚間6時6分抵達桃機。

顧立雄一行搭乘的長榮航空BR-31班機，原定12日清晨抵達，但受璨樹颱風過境影響，延後至13日下午5時42分才降落在桃園機場。

班機落地後，吳釗燮先行下機，顧立雄稍晚才步出機艙，兩人並未走在一起，也沒有發表談話；只有吳釗燮面對記者時揮手致意表示：「謝謝、大家辛苦了」。

顧立雄與吳釗燮等人分別在衛生福利部疾管署的安排下，先前往入境管制區內的辦公室執行PCR採檢作業，完成檢疫程序通關入境後，各自驅車離開機場；孫曉雅一行沒有發表談話，完成檢疫程序後通關入境搭車離開。

英國金融時報（Financial Times）日前披露，美國資深官員與國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮在距離華府不遠的馬里蘭州（Maryland）首府安納波利斯（Annapolis），舉行一年一度的特殊管道（Special Channel）會談；此即台灣所稱「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），屬戰略對話層級。

報導稱，華府正認真考慮台灣提出的請求，即將駐華盛頓的使節團駐所名稱由「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，Tecro）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

中央社報導，根據維基解密（WikiLeaks）網站，美國在台協會台北辦事處2010年2月25日拍發給國務院的電文中說，雙方目前的對話有1項是由美國國務院領導，10項由國防部負責，包括「美台戰略對話」（U.S.-Taiwan Strategic Dialogue；又名蒙特瑞會談，Monterey Talks）。這些會談涵蓋了各種安全問題，有助於雙方的非正式關係。
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