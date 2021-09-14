中國富豪郭文貴３公司違規籌資惹議　美國SEC公布 5.39 億美元和解訴訟達成

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國證券交易委員會(SEC)周一宣布，中國流亡富商郭文貴旗下三家媒體公司，因違規籌款，經過協議，向美國市場監管機構同意支付5.39億美元退款。

中國富豪郭文貴2014年流亡美國後多次爆料中共內部傳聞，也與前白宮首席策士班農（SteveBannon）等美右翼政治人士交好，成立媒體頻道。但近來郭文貴爭議事件不斷，包括公開反對接種新冠疫苗、在他與班農合作的GTV傳媒集團節目中，推廣使用抗寄生蟲藥物「伊維菌素（Ivermectin）」與治療瘧疾藥物「青蒿素」來預防新冠肺炎，但美國衛生當局指沒有科學證據能證實使用伊維菌素能治療或預防該病毒，更警告不當使用恐傷身。

13日，美國證券交易委員會公告，三家媒體公司－GTV Media Group、Saraca Media Group、以及 Voici of Guo Media Inc－非法籌資，這三家公司皆在郭文貴名下，但未在 SEC 註冊這些證券，提醒投資人注意。

美國證券交易委員會指出，經過協議後，郭文貴必須退還給投資者超過 4.8 億美元和 3500 萬美元的其他費用，總計5.39億美元。作為交換，三家公司將不再以違背金融股票法相關法律訴訟。三家公司在不承認或否認不當行為的情況下結束了美國證券交易委員會的調查。三家公司的律師沒有立即回應置評請求。