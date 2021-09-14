Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國富豪郭文貴３公司違規籌資惹議　美國SEC公布 5.39 億美元和解訴訟達成

By 台灣英文新聞－編輯
2021/09/14 11:23
中國流亡富商郭文貴（圖/維基百科）

中國流亡富商郭文貴（圖/維基百科）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國證券交易委員會(SEC)周一宣布，中國流亡富商郭文貴旗下三家媒體公司，因違規籌款，經過協議，向美國市場監管機構同意支付5.39億美元退款。

中國富豪郭文貴2014年流亡美國後多次爆料中共內部傳聞，也與前白宮首席策士班農（SteveBannon）等美右翼政治人士交好，成立媒體頻道。但近來郭文貴爭議事件不斷，包括公開反對接種新冠疫苗、在他與班農合作的GTV傳媒集團節目中，推廣使用抗寄生蟲藥物「伊維菌素（Ivermectin）」與治療瘧疾藥物「青蒿素」來預防新冠肺炎，但美國衛生當局指沒有科學證據能證實使用伊維菌素能治療或預防該病毒，更警告不當使用恐傷身。

13日，美國證券交易委員會公告，三家媒體公司－GTV Media Group、Saraca Media Group、以及 Voici of Guo Media Inc－非法籌資，這三家公司皆在郭文貴名下，但未在 SEC 註冊這些證券，提醒投資人注意。

美國證券交易委員會指出，經過協議後，郭文貴必須退還給投資者超過 4.8 億美元和 3500 萬美元的其他費用，總計5.39億美元。作為交換，三家公司將不再以違背金融股票法相關法律訴訟。三家公司在不承認或否認不當行為的情況下結束了美國證券交易委員會的調查。三家公司的律師沒有立即回應置評請求。
郭文貴

相關新聞

中國流亡富商郭文貴發單曲《推翻共產黨》、《滄海一聲嘯》 誓言用音樂滅共！
中國流亡富商郭文貴發單曲《推翻共產黨》、《滄海一聲嘯》 誓言用音樂滅共！
2020/09/15 10:27
習近平不甘淪為江家魁儡？　中國流亡富商郭文貴大爆料
習近平不甘淪為江家魁儡？　中國流亡富商郭文貴大爆料
2018/12/17 20:45
前白宮首席策士為郭文貴爆料背書　將協助「找真相」助受難者
前白宮首席策士為郭文貴爆料背書　將協助「找真相」助受難者
2018/11/21 15:56
郭文貴再評論台灣政治　柯文哲、馬英九遭點名
郭文貴再評論台灣政治　柯文哲、馬英九遭點名
2018/08/20 16:45
川普告訴習近平：美國會續賣武器給台灣　未提簽署「第四公報」
川普告訴習近平：美國會續賣武器給台灣　未提簽署「第四公報」
2017/11/14 09:41

更新時間 : 2021-09-14 12:50 GMT+08:00

最受歡迎

【中颱璨樹颱風假持續更新】璨樹直撲上海 全台 9/13照常上班上課
【中颱璨樹颱風假持續更新】璨樹直撲上海 全台 9/13照常上班上課
【中颱璨樹颱風假更新】北北基桃16縣市豪、大雨特報
【中颱璨樹颱風假更新】北北基桃16縣市豪、大雨特報
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新】台灣麥當勞北市林森三店員工確診•匡列36人PCR檢測皆陰性　北市府: 初判與Delta無關
【最新】台灣麥當勞北市林森三店員工確診•匡列36人PCR檢測皆陰性　北市府: 初判與Delta無關
【新北幼兒園群聚29人 北投、板橋、桃園足跡曝光】9/12增一名幼童爺爺、母親的同事確診　
【新北幼兒園群聚29人 北投、板橋、桃園足跡曝光】9/12增一名幼童爺爺、母親的同事確診　
COVID-19疫苗殘劑如何預約？台灣各縣市殘劑政策一覽
COVID-19疫苗殘劑如何預約？台灣各縣市殘劑政策一覽