美國高中申請參加UN活動遭逼網站矮化台灣　外交部譴責「惡劣」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）華爾街日報近日揭露美國科羅拉多州一所高中申請參加聯合國婦女地位委員會（CSW）的活動，不過校方發現CSW竟審查學校網站文章，來函要求矮化「台灣」為「中國之一省」；華爾街日報報導指中國長期施壓政府單位及國際組織矮化台灣，如今魔爪竟伸向高中生。

負責承辦申請的學校西語教師Christina Vela無奈道：「我們只不過是小人物」，不解為何連高中學校網站文章也要經過中國的言論審查，但為了申請成功，她還是依要求加上「中國之一省」，接著上周申請通過。

對此，台灣外交部13日措辭強烈回應，中國濫用其在聯合國的職權，不當貫徹其片面主張的「一中原則」，在審核申請案件時要求各NGOs組織必需修改對台灣稱謂為「中國台灣省」（Taiwan, Province of China）」，並謊稱此乃符合聯合國規定。

外交部發言人歐江安表示，聯合國秘書處及相關機構在中國政府施壓下，長期配合不當阻止我國人參與聯合國體系相關活動。中方人員也打壓對我國友善的他國NGOs代表，連美國的高中學生參加聯合國活動也要遭受中方人員及聯合國無理的審查。歐江安表示，此等惡劣行徑令人反感及不齒，外交部嚴正譴責。

中國資深外交官自2007年起把持聯合國主管經濟社會事務的副秘書長要職，凡涉及台灣議題，中方人員一律以其「一中原則」施壓國際NGOs人士，要求必需以「聯合國用語」矮化稱呼台灣。除了吃台灣名稱豆腐，中方官員長期以來也威脅NGOs代表不得在民主、自由、人權、宗教及法治等議題批評中國政府，否則將拒絕其申請案件。



外交部促請各國政府與NGOs人士正視中國政府的不當干預，中方的作法不僅違反聯合國強調的民主、自由、人權等普世價值，更損及公民團體參與聯合國的應有權益。外交部誠摯呼籲理念相近國家團結一致、加強合作，敦促聯合國不再屈從於中國的政治壓力與無理要求。