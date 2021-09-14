台灣「漢光演習」模擬敵軍攻擊電信機房　雲豹八輪甲車載憲兵•夜馳台北街頭反擊

漢光演習登場，憲兵14日清晨1時於台北街頭執行重要目標防護演練，多輛雲豹甲車現蹤台北石牌一帶，為確保演練順利，警方也派員在各路口交通管制... 漢光演習登場，憲兵14日清晨1時於台北街頭執行重要目標防護演練，多輛雲豹甲車現蹤台北石牌一帶，為確保演練順利，警方也派員在各路口交通管制。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍漢光37號實兵實彈演習昨(13日)展開，軍方今天(14日) 清晨於台北石牌地區演練關鍵基礎設施防護，模擬敵軍將攻擊中華電信機房、欲癱瘓台北地區通信網路，多輛國造雲豹八輪甲車夜間奔馳台北街頭，場面壯觀。

▲漢光演習登場，憲兵14日清晨1時於台北街頭執行重要目標防護演練，模擬敵軍佔領位在石牌地區的中華電信機房，多輛搭載憲兵的雲豹八輪甲車馳援，並進入中華電信內部準備反擊。 中央社

▲漢光演習登場，憲兵14日清晨1時於台北市石牌地區的中華電信機房實施重要目標防護演練，避免遭攻占而癱瘓北部地區通信，圖為憲兵人員於入口處實施交通管制。 中央社

國軍漢光37號實兵實彈演習13日在衡山指揮所下達演習命令後登場，首日著重於戰力防護與保存，因此模擬共軍來襲時，駐守西部的部分戰機緊急起飛前往東部花蓮佳山、台東志航等基地的洞庫掩蔽；另海軍船艦也緊急出港，由獵雷艦開闢安全航道，赴指定地點集結備戰，避免港口遭炸喪失作戰能力。

今天是漢光第二天，全台主要重點演練，分別是台北關鍵基礎設施防護夜間演練、台南喜樹海灘的阻絕設施設置、花蓮的夜間戰術機動及花蓮基地夜間防空攔截、台北的淡水河反突擊作戰等項目。

關鍵基礎設施防護部分，軍方人士指出，此為各式大小演習時常反覆演練課目之一，原因在於敵軍於戰時不僅鎖定機場、橋梁等目標物實施精準炸射，例如通信機房、港口也是目標，若遭敵軍破壞，恐影響後續作戰能力。

今天的關鍵基礎設施防護演練，清晨12時至1時於台北進行，模擬戰時敵軍試圖奪取及破壞位在石牌地區的中華電信機房，為確保基礎通訊設備不被敵軍摧毀，各單位接獲狀況後，立即實施戰備集合及裝載，由各級主官完成任務賦予、機動路線確認及重點提示，由位在大直的憲兵營區出發前往目標位置。

根據中央社，多輛國造雲豹八輪甲車自大直一處營區出發後，沿台北市北安路、中山北路、福林橋奔馳前進，場面相當壯觀，即便夜深人靜，大陣仗仍引起路人拿起手機拍攝。

台灣「漢光演習」模擬敵軍攻擊電信機房 雲豹八輪甲車載運憲兵•夜馳台北街頭反擊

花蓮 實施 第二作戰區

「夜間戰術機動」課目

國軍漢光37號實兵演練第二作戰區實施「夜間戰術機動」課目，14日凌晨4時在花蓮縣舉行(上圖及下圖) ，官兵駕駛部戰甲車等，利用天色及環境特性，隱蔽車隊動線。 中央社

另一方面，國軍漢光37號實兵演練第二作戰區實施「夜間戰術機動」課目，今天(14日) 凌晨4時在花蓮縣舉行，軍方分2梯次、24部戰甲車等，利用夜色掩護趕抵戰術位置，實施戰鬥演練。

戰術位置臨近空軍花蓮基地、佳山基地及花蓮航空站，陸軍花東防衛指揮部官兵接獲命令後，立即實施戰備集合及人員裝載，人員登車前往戰術位置進行演練。

操演過程，官兵利用天色及環境特性，隱蔽車隊動線，抵達後，車載人員立即下車實施戰鬥演練，偽裝並伺機殲滅潛伏在陣地周邊及鄰近敵軍，操演全程模擬戰場實況，有效提升戰鬥技能。

軍方與轄區警方管制重要路段，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，縮小兵力演練規模，官兵駕駛M60A3戰車、M88A1救濟車、CM21人員運輸車、CM22A1迫擊砲車、CM26指揮車、悍馬車、輕型戰術輪車、中型戰術輪車機、518機動數位微波車及城市行救護車等，在暗夜穿梭鄉間。

因花蓮港一帶及沿岸是東部重要戰略位置，是防護台灣空、陸戰力重要處所。第二作戰區16日上午9時，將在北埔海灘進行反擊作業操演，模擬敵軍從海灘登陸，預計出動甲車5輛連成一線，掃蕩殲滅登陸敵軍。

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