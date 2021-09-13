地牛翻身！ 氣象局：未來3日內或有規模4餘震

南投仁愛鄉今（13）日晚間發生芮氏規模5.6地震，氣象局預警，未來3日內可能有規模4左右的餘震。(示意圖/Getty Images) 南投仁愛鄉今（13）日晚間發生芮氏規模5.6地震，氣象局預警，未來3日內可能有規模4左右的餘震。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）南投仁愛鄉今（13）晚間發生規模5.6地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此次地震為監測以來深部最深，且與九二一地震成因不同，未來3日內可能有規模4左右的餘震，但次數應當不多。

根據中央氣象局報告，今晚6時41分發生芮氏規模5.6地震，地震深度46.9公里，震央位於南投縣政府東北東方40.9公里（位於南投縣仁愛鄉），最大震度南投縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、宜蘭縣4級。

中央社報導，氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，自1973年至今，以此次震央20公里的範圍內，總共僅10起地震，規模都未超過5，本次地牛翻身為第11起、也是首次規模超過5的地震，來得相當突然。

陳國昌表示，近期台灣各地的確地震發生頻率較多，評估是能量釋放，而今天的地震區域在過往較少有能量釋放的情況，因此才會出現規模5以上的地震。

陳國昌也指出，因本次地震深度相當深，研判為中央山脈內部長期擠壓所造成之地震，未來2、3天或有規模4左右的餘震，但應該次數不多、規模不至於更大。此外，本次地震也是監測以來深度最深的一次，前一次相近的深度需追溯回1979年，約46.2公里。

陳國昌強調本起地震與九二一不同，九二一震央位於南投集集，是屬於斷層淺層地震，且地質相對來說較為脆弱；這次震央一帶結構多變質岩，相對堅硬很多。