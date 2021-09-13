多國議員挺立陶宛譴責中國 台灣外交部：拓展台立關係決心不變

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立陶宛因友台抗中立場，遭中國多層面制裁，「對華政策跨國議會聯盟」成員今（13）以影片接力挺立國與台灣，並呼籲全球民主政體齊心對抗中國霸凌。台灣外交部表示感謝，並指出台灣與立陶宛拓展關係的決心不會改變。

由五大洲各國國會及議會成員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今日在推特上傳影片，聲援因與台灣交好而在政治、經濟、文化等層面受中國制裁報復的立陶宛，並呼籲所有民主國家與立陶宛並肩對抗北京的脅迫，並強調「唯一能阻擋霸凌的。就是不退縮，站穩還擊。」

外交部指出，對「對華政策跨國議會聯盟」來自歐洲議會及英國、法國、立陶宛、捷克、瑞典、愛爾蘭、丹麥、瑞士、日本、澳大利亞、紐西蘭等國會的共同主席及成員，發布影片為台灣及立陶宛仗義執言，表達由衷歡迎與感謝。

外交部指出，近來全球民主社群已多次就立陶宛與台灣互設代表處表達聲援與支持，包括今（2021)

年8月25日歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）共28國的共同主席及核心成員聯名致函歐盟領導階層，8月27日歐洲議會暨歐、美、英等共13國國會、14位外交委員會主席發表共同聲明，以及9月1日歐洲議會外交委員會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告暨相關修正提案等均表達對台灣與立陶宛相互設處的有力支持。

外交部指出，本年是立陶宛脫離前蘇聯重獲獨立的30週年，也是台灣自1996年首次總統直選的25週年。台灣與立陶宛作為亞洲及歐洲兩個新興民主國家，各自歷經獨裁專制政權的桎梏，深知民主、自由、人權及法治等普世價值的可貴，本年同意相互設處深具意義。面對北京的脅迫手段，台灣與立陶宛拓展關係的決心不會改變，未來也將持續與歐洲、美國、日本、澳洲等理念相近國家繼續合作，全力鞏固全球民主陣營的團結力量。

立陶宛近年來抗中友台的立場日漸鮮明，自今（2021）年2月國會批准退出由中國引導的「17+1」中國－中東歐國家合作倡議，立陶宛便開始展現與台灣友好的立場。該國6月22日宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，爾後於7月兩國宣佈互設代表處，立陶宛更成歐洲首個允許我國以「台灣」之名營運代表處的國家。

立陶宛友台舉措引發中國強烈不滿，先以互撤駐地大使為報復，後又以中國國鐵旗下的「中鐵集裝箱」停駛八、九月每周一班直達立陶宛的鐵路貨運為經濟制裁進行要挾，更進一步暫停立國農畜產品進口中國的批准程序，單方面對雙邊農牧談判喊「卡」，並切斷對立國的原物料與零組件進口，早在五月起，中國更是接連遭取消或暫停立國在當地的藝文活動，翻譯書籍在當地出版也受重重阻撓。