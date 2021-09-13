直追美國！ 日本完整接種者過半數 預計11月解封

日本政府今（13）日公布全國完整接種率已破5成。 日本政府今（13）日公布全國完整接種率已破5成。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）日本政府今（13）日宣布，全國過半人口完成2劑疫苗接種，其中年長者完整接種者高達90％。當局期望在今年10月至11月完成所有希望接種疫苗者的施打工作。

日本從今年2月開始進行醫療從事人員的疫苗接種，日本經濟新聞報導，歐美先進國家的疫苗施打率於今年7到8月間達到5成以上，日本後來者居上，7個月內便直追破5成施打率，與美國並駕齊驅。

據日本首相官邸公布的數字顯示，至13日止全國已完成1億4431萬2589人次接種，其中完成第1劑接種人數為7983萬5876人，佔總人口的63%，完成第2劑接種人數為6447萬6713人，佔總人口數的50.9%。此外，65歲以上高齡者的施打率，目前已完成第1劑接種者達89.7%，完成2劑接種者則有88%。

日本首相官邸9月13日公布國民接種新冠疫苗數據。（圖／擷取自日本首相官邸網站）

美聯社報導，日本政府正在研究在11月解封的準則，屆時已有大多數人口預計已完整接種疫苗。完整接種者以及檢測為陰性者，將被允許旅行、聚會或參加大型活動。

儘管疫苗接種的進展有助於減少年長者得重症以及染疫死亡，然而變種株病毒在八月於尚未大量接種的年輕世代中爆炸性傳播，使當地健保體系承受重負。