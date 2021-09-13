北韓不甩美國施壓 試射花2年開發最新遠程巡航導彈

北韓官媒 KCNA 於週一（13 日）發表這組照片，顯示上週末（ 11 日至 12 日）在北韓秘密地點進行的遠程巡航導... 北韓官媒 KCNA 於週一（13 日）發表這組照片，顯示上週末（ 11 日至 12 日）在北韓秘密地點進行的遠程巡航導彈試驗。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）北韓週末（11至12日）成功試射新開發的遠程巡航導彈，不過美國、韓國和日本的官員將於本週就北韓擁核問題及導彈計畫舉行會議，北韓此舉無疑是在向對其施壓的美國及周邊國家展項不受影響的軍事能力。

北韓官媒「中央通信社」（KCNA）週一（13日）表示，北韓已經開發了兩年的巡航導彈終於在上週末兩天成功被測試，該飛行試驗證明此新型導彈能夠擊中 1,500 公里（932 英里）外的目標。

在北韓官媒上可以看到從發射車發射出來的彈藥，和明顯有機翼和尾翼的導彈在空中飛行的照片。北韓認為該新型導彈是具有重大意義的「戰略性武器」，並可能被開發來搭配核彈彈頭，這也呼應領導人金正恩加強國家軍事力量的呼籲。

然而根據路透社，美、日、南韓三國將於本週針對朝鮮半島安全問題召開會議。南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）將於週日（12日）前往日本進行為期三天的訪問。

對此，南韓聯合參謀本部（South Korea’s Joint Chiefs of Staff ）表示，軍方正在根據美國與韓國的情報分析北韓本次的試射。美國印太司令部（Commander, U.S. Pacific Command）則指出，他們正在監視局勢並持續關注可能的威脅。至於日本政府僅表示對本事件「極度關切」。

此次試射再度顯示北韓刻意展現出不在意美國的制裁和壓力。金正恩曾在今年一月夜間大閱兵典禮上承諾，會加強其核武威脅的力量，並發布了一份長長的新高端科技武器資產願望清單，包括遠程洲際彈道導彈、核動力潛艇、間諜衛星和戰術核武器。

根據美聯社，金正恩當時還揚言將壯大核武與飛彈系統，以對抗亞洲敵國與美國。他號稱北韓的國防科學家正在開發「具有世界上最強大彈頭的中程巡航導彈」。