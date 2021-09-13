創意徵選超展開 5R覺醒疫世代

新北環保局舉辦2021大專院校創意徵選「5R覺醒 •資收創意超展開」競賽活動， 邀請大學生一起尋找你我身邊執行資源回收及源頭減量所遇到的困境 、瓶頸或想解決的難題，再腦力激盪發想解決方案， 最後展開行動加以解決。徵件時間自即日起至11月7日， 總獎金超過10萬元，歡迎全臺大專院校學生一起共襄盛舉、 發揮無限的創意(報名網址：https://reurl.cc/ Yjl25L)。

環保局說明，「5R覺醒•資收創意超展開」 創意徵選活動融合了垃圾減量5R原則，包含Reduce減量、R euse重複使用、Repair維修、Refuse拒絕及Rec ycle回收，並以「資收分類」及「源頭減量」 兩大方向作為徵選主題，邀請參賽者發揮創意。 只要是全臺大專院校的學生，包含碩、博士、進修部、在職專班等， 都能共同組隊或獨自參與徵選，也歡迎不同科系、 不同社團的三五好友能夠相約組團來報名，發揮各自所長爭取榮耀。 但特別要提醒的是，參賽者創意提案的應用地點， 必須在大專院校校園內或新北市轄區內執行應用。

活動競賽分為兩階段進行，第1階段自即日起至11月7日止， 邀請有興趣、有創意的學生們將環保創意書面化， 並於線上報名專區上傳提案書投件，後續將由環保局評審出8組參賽 者進入下一階段複選。進入第2階段複選者， 則須將創意發想行動化， 並將執行過程及成效拍攝剪輯為成果影片後提交，最終於111年1 月22日參加複選發表會，由委員評選出優勝者。

環保局表示，近年來環保意識逐漸抬頭， 愈來愈多的大學生開始關注源頭減量及資源回收等方面的環保議題， 本次競賽活動為了能讓學生們的環保創意可以試行， 參賽者只要進入複選階段，環保局就會提供最多每組5000元的複 選補貼金來資助執行提案，並依實核銷。此外，最終複選將選出前3 名優勝者，分別可獲得金獎3萬元、銀獎2萬元及銅獎1萬元。

環保局強調，學生的創意無限，在現今資訊化的時代裡， 想要將創意實現並非難事，希望有想法、 有創意及有環保意識的學生們，能踴躍報名參加徵選。 透過學生自身的環保創意發想及落實，更能帶動同齡層的環保意識， 體認到環保行動前端的源頭減量及後端資源回收的重要性。

照片來源：新北市政府環保局提供