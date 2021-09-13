新北17萬國高中職學生22日開始施打BNT疫苗 教育局：接種後全校實施2日線上教學居家學習

新北市積極準備COVID-19疫苗校園接種作業， 日前已媒合23間醫療院所到校施打，並針對全市126所國高中職 約17萬名學生，於9月7日發送接種意願書進行調查，規劃於15 日前完成疫苗造冊，22日開始入校為學生施打疫苗，預計於30日 前完成第1劑BNT疫苗接種。另針對孩子可能產生不適狀況， 學校於接種作業後全校實施2日線上教學居家學習， 學生如有不適可續請疫苗假，不列入出缺勤紀錄。

市長侯友宜表示，新北市依中央作業指引規劃校園集中接種COVI D-19疫苗。透過接種須知意願書， 讓家長充分了解疫苗接種效益及接種後可能反應， 並於校園中擇合適場地布置友善接種環境， 於接種前向學生說明接種程序及衛教宣導，適時安撫情緒。 接種後留觀休息30分鐘，妥善處置暈針或過敏反應， 並持續關懷學生健康狀況。

依據中央流行疫情指揮中心資料顯示， 青少年接種後常見反應為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失； 其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉酸痛、體溫升高、畏寒、 關節痛及噁心，通常輕微也將於數天內消失。另外， 依據衛服部疾病管制署疫苗第三期臨床試驗結果參考資料，12- 15歲青少年發燒比例24.3%、16歲以上則為14.2%， 超過5成學生可能出現頭痛症狀。

因此，教育局考量疫苗接種後可能產生不良反應， 國高中職於校園接種作業後2日採線上教學居家學習， 同時關心孩子健康狀況。另外，若學校為週四接種，則僅週五1日進 行線上授課；如為週五施打疫苗，因周末已休息2日， 因此周一正常實體上課。如學生仍有不適，於恢復學校實體授課時， 可續請疫苗假在家休養，不列入出缺勤紀錄，維護孩子健康安全。

新北高中柯雅菱校長表示，校內學生數約1,980人，學校訂於2 9日進行疫苗接種作業。考量接種後可能產生不適及發燒現象， 且校內師生在線上學習模式已相當熟悉，目前規劃疫苗施打後2天， 全校改採居家學習線上教學，讓學生免於交通往返，在家充分休息， 亦避免學生到校後才發生不適症狀，需家長往返接送等情況。

教育局長張明文表示，請學校全力完成校園疫苗接種作業， 共同提升校園疫苗覆蓋率，維護健康校園生活。如果入校接種當日， 因故無法在校施打的孩子，學校也會發送補接種單， 後續擇日至當地醫療院所(含衛生所)進行補接種即可。 提醒家長可使用新北校園通APP、教育局防疫專區（https: //www.ntpc.edu.tw/home.jsp?id= 6918f79d690935a2），以及加入新北學Bar臉書 、新北學Bar Telegram社群軟體，隨時掌握防疫資訊。

照片來源： 新北市教育局提供

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