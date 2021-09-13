自己動手作 透抽一夜干

夏天的深澳漁港，盛產新鮮的透抽， 除了追求海產新鮮的美味， 也可嘗試以鹽及自然風乾的方式加工處理新鮮透抽， 自製透抽一夜干，香氣更為濃縮、口感更帶嚼勁， 市府為推廣食魚教育，規劃「深澳漁港食魚體驗」課程， 教導如何製作美味的透抽一夜干，自己的美味自己創造， 一起來學習透抽一夜干的製作吧!

深澳漁港為本市傳統沿近海漁業重要港口，盛夏之際， 大陸沿岸流及黑潮交會於北部海域， 各式海洋生物隨著海流游致台灣外海，擁有豐富的漁產， 除了娛樂漁船船家歡喜的載客穿梭於海洋外， 也有許多漁作漁船辛勞的捕捉小卷及透抽。 許多饕客不斷追求新鮮的美味，鮮甜的海味及Q彈的口感， 已成為新鮮透抽的代名詞，除了追求新鮮外， 品嚐美味的海鮮還有另一種選擇。

捕撈的海鮮，當務之急為水產品的保存， 自古人類利用天然的方式加工處理，增加食物的保存期限，陽光、 鹽、糖等方式，皆是最方便取得且最天然的加工處理方式。 透抽一夜干就是以鹽及自然風乾的方式加工處理， 首先將透抽內臟取出，並將透抽切割攤平處理， 再將透抽放入與海水濃度相似的鹽水中浸泡些許時間， 最後取出透抽風乾一夜，經過處理後的透抽一夜干， 香氣更加濃郁且讓口感更上層樓，以簡單的料理方式， 就能品嚐獨特的風味。一夜干的製作程序看似簡單， 但越簡單的製法，隱藏其中的細節越為重要，甚至需要多年的經驗， 方能製作出美味的透抽一夜干。市府為推廣食魚教育，規劃「 深澳漁港食魚體驗」課程，邀請經驗豐富的漁村民眾， 教導如何製作美味的透抽一夜干， 並推廣食魚教育及教導初級加工知識， 讓民眾更深入體會海洋文化的重要性。詳細報名資訊請參考（htt ps://www.colatour.com.tw/C10A_ TourSell/C10A03_TourItinerary. aspx?TourDate=2021/09/25& TourCode=WYT092502BS1C& StartTourDate=2021/09/25& EndTourDate=2022/03/06& GASource=%E6%90%9C%E5%B0%8B% E9%A0%81###），未能參加實體活動的民眾也不要失望， 亦可以自行購買在地的新鮮漁產品，親自動手製作屬於自己的美味。

漁業處表示，新北市生產多樣化的水產品，市府長年推廣食魚教育， 除了享受新鮮美味的海鮮外，也可學習製作美味的一夜干， 簡單的初級加工，便可讓漁產品的滋味更上層樓，歡迎民眾踴躍參與 深澳漁港食魚體驗活動，一同學習一夜干的製作及食魚教育課程!

風乾中的一夜干。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)