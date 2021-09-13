新北文化局與國民女友羅嘉翎跨界合作 推NFT 2021新北兒藝節數位紀念品

2021新北市兒童藝術節今(110)年全面轉型線上舉辦，首度以科技藝術為主軸，推出多種線上體驗活動，還有許多兒藝節可愛怪獸的文創品更是造成收藏風潮。隨著區塊鏈技術成為全球趨勢熱潮，新北兒藝節也將領先嘗試，成為全臺第一使用NFT公部門，還力邀東奧銅牌得主及全運會選手羅嘉翎合作，發行更具收藏價值只送不賣的限量NFT數位藝術紀念品，只要參與線上「歡樂大遊行」及「怪獸奇幻草原」就有機會獲得，廣邀更多大小朋友一起沉浸在快樂的慶典裡。

今年「新北市兒童藝術節」全面轉型線上舉辦，利用線上互動體驗、實體加上虛擬回饋的方式，讓更多大小朋友在虛擬兒藝節世界中盡情體驗與探索。為了讓大小朋友體驗最新的數位藝術互動，也首開臺灣公部門先例，特別發行3款新北市兒藝節專屬怪獸NFT數位藝術紀念品，限量30枚，包含把兒藝節搶手的明星小怪獸與全運會跆拳道選手羅嘉翎配對推出NFT，還有與圖文作家BLUE流合作繪製的主題插畫NFT，只要參與新北兒藝節線上「歡樂大遊行」及「怪獸奇幻草原」活動，就有機會收藏獨一無二的NFT數位藝術。

NFT是透過區塊鏈技術，將藝術作品儲存在區塊鏈中，並標註獨一無二、不可竄改的數位辨識碼，保證作品的獨特性，使作品更具收藏價值，因此NFT對數位藝術市場產生極大的變革，不僅國際拍賣龍頭之一的佳士得開設NFT加密藝術的拍賣專場，全球許多知名的藝術創作者、企業家或是歌手等紛紛發行專屬NFT作品，近期如蔡國強、王家衛等皆開始發行NFT作品。新北兒藝節也藉此趨勢更勝追擊推出NFT數位藝術紀念品，希望以兒藝節品牌當領頭，擴散更多藝文活動使用，突破藝術表現的限制，為未來新藝術創造更多可能。

只要進入兒藝節官網「歡樂大遊行」及「怪獸奇幻草原」，在中秋節(9/18-9/26)、萬聖節(10/15-10/31)活動期間內，與限定隱藏版角色或圖案合影，並上傳至「新北市文化局」官方臉書指定貼文，就有機會獲得限量發行的數位藝術紀念品。更多活動訊息歡迎民眾至兒藝節官網(https://www.newtaipei-summer.tw/)以及新北市文化局臉書(https://zh-tw.facebook.com/e7summer/)查詢。

新北文化局與圖文作家合作NFT「百獸競技場」。(照片來源：新北市文化局提供)

新北文化局推NFT 2021新北兒藝節數位紀念品。(照片來源：新北市文化局提供)