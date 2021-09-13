總統教育獎3位得主用行動積極回饋社會 散播愛的漣漪

廖曼婷(右二)在今年訪視時談到社工工作讓她感覺很有價值(左前一為吳承嶸)。(照片來源：新北市教育局提供) 廖曼婷(右二)在今年訪視時談到社工工作讓她感覺很有價值(左前一為吳承嶸)。(照片來源：新北市教育局提供)

教育部舉總統教育獎已邁入第21個年頭，自107年 開始教育部規劃訪視關心全國得獎者後續發展。今(110)年9月 份新北教育局也陪同訪視108年的得獎者， 幾位優秀得主都居住在新北市或自小因新北教育成長茁壯的生命鬥士 。他們都非常感念老師培育及造就之恩，並且積極回饋社會， 持續堅持永不放棄的奮鬥意志，讓人動容。

教育局表示，看到獲總統教育獎得主力爭上游， 並懷著滿滿感恩心情，回憶一路走來陪伴的師長， 可說是所有孩子們學習的典範。目前在臺灣大學學生輔諮中心擔任社 工師的廖曼婷，回憶起就讀光榮國中的學習歷程。 自己從小罹患腦性麻痺的她表示， 特別感謝九年級時在蔡秀蘭老師協助下取得診斷證明， 有老師呵護引導友善的同儕互動關係，也因老師鼓勵， 所以更認真念書提升自己，後來順利考上公立高中和臺灣大學。 因此，現在擔任社工師的她仍常感激師恩， 激勵自己珍視這份工作價值，協助困境學生。

目前就讀屏東大學的吳承嶸， 在中華民國腦性痲痹協會工讀後發願幫助更多腦麻患者， 立志成為帶給患者希望的心理師， 更經常以好歌喉參與義演回饋給溫暖的社會。他表示， 永遠記得新埔國小顏巧怡和辜郁晴老師給他的溫暖， 至今都常想起她們當年的關懷和照顧。小學時， 母親因病成植物人長年臥床、爸爸在遠地工作， 顏老師貼心在課後提供便當讓他待在辦公室吃， 還陪伴複習功課及復健，就像媽媽一般照顧他。 而辜老師在自己想念爸爸時，還幫忙打電話一解相思之苦， 天氣寒冷時送給他全新的外套至今珍藏， 老師們的付出讓自己有正向樂觀的人生觀，未來會更加努力， 不枉費老師的期許。

另外，在三民高中工作且在臺北海洋科技大學就讀社工系的呂豐和， 回憶起在1989年到振興醫院住院治療時， 遇到武而謨老師那段時光。 武老師引導啟發自己進入輪椅競速的領域， 並告訴自己一定可以做得比一般人更好。豐和也不負期待，在199 2年成為奧運國手出國比賽，1994年獲得亞運400公尺輪椅競 速冠軍。現年50歲的他不僅繼續參加各運動比賽， 更是輪椅現代舞好手。他說：「我獲得的太多了， 要感謝的人那麼多，我只能把握時間做志工，深怕自己付出的不夠！ 」和他一起到處做志工的海洋大學蔡絢麗主任表示， 他從來不說二話， 就算開了半天的車到烏來深山做服務也從沒半句怨言， 他是我教過最正向又多才多藝的學生， 一年間可以在新北各單位義演或服務十餘場。

教育局長張明文表示，新北教育因為有一群願意無私付出的老師， 培育出許多面對困境仍懷抱希望、奮鬥不懈的孩子。 孩子們在畢業後仍珍惜這得來不易的師生緣， 而老師們看著孩子的成長更感榮耀， 期許一同為教育打拚的夥伴們更努力，讓新北教育成就每一個孩子， 更成為典範中的典範。

吳承嶸(左)畢業後與顏巧怡老師(右)仍保持密切聯繫。(照片來源：新北市教育局提供)

呂豐和到烏來部落志工服務。(照片來源：新北市教育局提供)