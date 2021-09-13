新北市送玩具到防疫旅館 小孩玩到不肯睡直接擺平在軌道車上

板橋某幼兒園發生群聚， 有近百位幼兒及家長被送到防疫旅館集中檢疫， 考量幼兒長時間在旅館房間內活動， 新北市政府特地透過玩具銀行分送玩具到防疫旅館， 有媽媽還以為只是借玩的，獲悉是贈送的，在社群媒體分享直說「 太貼心了！」還有小朋友玩到晚上11點還不肯上床睡覺， 直接就趴在軌道車上睡著，媽媽分享照片，既心疼又覺得有趣， 群友也直呼太逗了。

新北市玩具銀行主任張維庭表示， 在接獲社會局及衛生局任務和相關資訊後，同仁們都非常開心， 動員20位連夜打包各式玩具， 期間剛好幼福文化公司等廠商捐贈了全新的玩具，因此依年齡層0- 2、3–6、7-12打包，每份至少都有3件玩具， 6歲以下還有社會局提供的育兒寶貝袋玩具組合， 由2輛行動玩具車分送到深坑、淡水、板橋等防疫旅館， 共送出120份，13日會再加送42份， 至於在外縣市的集中檢疫所，也於日前快遞送出。

板橋某幼兒園主任表示，有許多爸媽在收到玩具之後， 私訊又驚又喜，甚至以為只是借孩子玩的， 在獲悉是新北市政府專程送來贈送的，紛紛表示實在太貼心了。 有小朋友立即拆開擺在床上，有如玩具大開箱； 也有媽媽PO出孩子玩到不肯睡覺， 直接擺平在軌道車上的逗趣畫面。

這位主任表示，由於幼兒園的孩子是3~6歲，這次爆發群聚， 許多幼兒和家長在第一時間就被送往隔離，倉促間也不會帶玩具， 而這個年齡層的孩子，甚至還有弟妹兄姊， 都還是處於遊戲學習的階段，因此非常感謝市府贈送許多玩具， 讓小朋友在隔離檢疫期間，還能夠開心玩玩具。