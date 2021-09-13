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看見疫苗大商機 富邦基因免疫生技ETF本週15日起募集

By 台灣英文新聞
2021/09/13 17:06
看見疫苗大商機 富邦基因免疫生技ETF本週15日起募集

國內首檔免疫醫療ETF問世，富邦投信看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，本週三(15日)起展開「富邦基因免疫生技(00897)ETF基金」募集，該ETF是國內首檔免疫醫療ETF，最低只要新台幣15,000元，就可以掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁英，將爆發性成長企業，一網打盡。

富邦基因免疫生技(00897)ETF擬任經理人沈誌棠指出，新冠疫情之後，全球政府在科技產品的需求下紛紛爭搶晶片，促成了護國群山─台灣半導體業的浪潮，同時在「疫苗」是新冠疫情最佳解的背景下，各國政府更出現「搶疫苗」的趨勢，此也創造了Moderna、BioNTech等疫苗概念股大漲的投資機會；各國政府紛紛了解，除了科技產業以外，生技產業也會是未來發展重點之一。

此外，長期人口老化的趨勢逐漸到來，各種退化疾病問題將接踵而至，隨著第三波醫療技術的革新，諸多尖端醫療方法如癌症免疫醫療、基因醫療，在專家的努力之下逐步邁進，未來終究會需要更精細的手段、更複雜的技術面對疾病；面對醫療事業的發展，在未來mRNA疫苗技術、癌症免疫醫療、基因編輯技術相關投資機會，將在第三波醫療革新的浪潮下如雨後春筍般的出現。

富邦基因免疫生技(00897)ETF追蹤指數為NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，該指數透過大數據資料庫，替投資人捕捉生技產業的第一線商機，並透過明確的投資策略輔以分散式的權重配置，投資在目前最夯的疫苗概念股比重有4成，且成分股單一股比重上限為4%，讓投資人可以在享受生技產業成長的過程中，相較投資單一個股，波動度較為穩定。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數的選股邏輯，是採用產業分類系統及供應鏈關係關鍵字，比對具主題關聯性公司，經市值、流動性及產業篩選後，納入供應鏈綜合關係關鍵字，取分數排名前50檔成分股所編製之指數。指數名稱的3個關鍵字基因、免疫、生技分別對應了全球與基因醫療、免疫醫療、生技製藥相關的產業趨勢。

沈誌棠進一步指出，該指數首先會在全球43個國家的股票中經由市值流動性篩選出股票母體；第二步經由FactSet產業分類系統挑選出與基因醫療、免疫治療相關領域的企業。第三步透過大數據資料庫計算股票池中企業的關鍵字分數，最後依照關鍵字分數取最高前50成為成分股。就權重條件而言，因為指數的聚焦於生技醫療前緣技術的企業，因此權重條件採取市值加權並加上單一個股權重上限4%的設定，同時達到穩定波動率以及增加收益率的效果。

疫情後隨著新冠疫情帶來的疫苗搶購潮及科技浪潮，該指數表現亦不亞於Nasdaq指數，自2019年底至8月底上漲約80%，沈誌棠認為，這顯示除了科技股以外，生技醫療產業在上中下游的支持下或可成為投資人另一項投資主題。另以資產配置的角度分析，基因免疫生技指數與美股大盤相關性約為60%，在具備優異的報酬以及與大盤表現中度相關的背景下，亦可提供投資人在主流的科技投資市場下一定程度的風險分散效果。

為了讓投資人及時參與富邦基因免疫生技(00897)ETF開募，富邦投信推出網銀開戶的便利服務，即使宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購，只要1個工作日內就能完成，建議有興趣入主疫苗商機、但尚未在富邦投信開戶的投資人，近期可先辦理網銀開戶，歡迎投資人多加利用。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數前15大成分股介紹

標的

權重

產業分布

公司業務描述

Moderna Inc(莫德納公司)

6.42%

疫苗概念

疫苗研發/ mRNA技術

Intellia Therapeutics Inc

(英特利亞治療公司)

5.76%

基因療法

CRISPR/Cas9醫療

BioNTech Se

5.27%

疫苗概念

mRNA技術/癌症免疫醫療

Merck Kgaa(默克藥廠)

4.30%

疫苗概念

德國大型製藥公司

Fate Therapeutics

4.26%

癌症治療

癌症免疫醫療

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

4.20%

疫苗概念

藥物研發將運用在預防與對抗新冠病毒上/與Intellia Therapeutics合作基因療法

Genmab As

4.16%

癌症治療

癌症免疫醫療

Crispr Therapeutics Ag

4.00%

基因療法

CRISPR/Cas9醫療

Seagen Inc

3.87%

癌症治療

癌症免疫醫療

Gilead Sciences Inc.

(吉利德科學公司)

3.79%

疫苗概念

瑞德西韋製藥公司，被率先運用在新冠肺炎治療上

Takeda Pharmaceutical Company Limited (武田藥品)

3.74%

疫苗概念

日本大型製藥公司

Invitae Corporation

3.73%

分析檢測

基因檢測:基因定序

Sanofi(賽諾菲製藥)

3.68%

疫苗概念

收購研發mRNA技術的合作夥伴，加入新冠疫苗戰局

Evotec Se

3.56%

藥物開發

藥物探勘

Twist Bioscience Corporation

3.55%

基因療法

合成DNA產品

註：上述投資比重將隨時間變動，簡介內容僅供參考。

資料來源：ICE Data Indices, LLC、富邦投信整理；資料日期：2021.07.31