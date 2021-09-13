看見疫苗大商機 富邦基因免疫生技ETF本週15日起募集

國內首檔免疫醫療ETF問世，富邦投信看準新冠疫情疫苗商機、 生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，本週三(15日) 起展開「富邦基因免疫生技(00897)ETF基金」募集，該E TF是國內首檔免疫醫療ETF，最低只要新台幣15,000元， 就可以掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁英， 將爆發性成長企業，一網打盡。

富邦基因免疫生技(00897)ETF擬任經理人沈誌棠指出， 新冠疫情之後，全球政府在科技產品的需求下紛紛爭搶晶片， 促成了護國群山─台灣半導體業的浪潮，同時在「疫苗」 是新冠疫情最佳解的背景下，各國政府更出現「搶疫苗」的趨勢， 此也創造了Moderna、BioNTech等疫苗概念股大漲的 投資機會；各國政府紛紛了解，除了科技產業以外， 生技產業也會是未來發展重點之一。

此外，長期人口老化的趨勢逐漸到來， 各種退化疾病問題將接踵而至，隨著第三波醫療技術的革新， 諸多尖端醫療方法如癌症免疫醫療、基因醫療， 在專家的努力之下逐步邁進，未來終究會需要更精細的手段、 更複雜的技術面對疾病；面對醫療事業的發展，在未來mRNA疫苗 技術、癌症免疫醫療、基因編輯技術相關投資機會， 將在第三波醫療革新的浪潮下如雨後春筍般的出現。

富邦基因免疫生技(00897)ETF追蹤指數為NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，該指數透過大數據資料庫， 替投資人捕捉生技產業的第一線商機， 並透過明確的投資策略輔以分散式的權重配置， 投資在目前最夯的疫苗概念股比重有4成， 且成分股單一股比重上限為4%， 讓投資人可以在享受生技產業成長的過程中，相較投資單一個股， 波動度較為穩定。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數的選股邏輯， 是採用產業分類系統及供應鏈關係關鍵字，比對具主題關聯性公司， 經市值、流動性及產業篩選後，納入供應鏈綜合關係關鍵字， 取分數排名前50檔成分股所編製之指數。指數名稱的3個關鍵字基 因、免疫、生技分別對應了全球與基因醫療、免疫醫療、 生技製藥相關的產業趨勢。

沈誌棠進一步指出，該指數首先會在全球43個國家的股票中經由市 值流動性篩選出股票母體；第二步經由FactSet產業分類系統 挑選出與基因醫療、免疫治療相關領域的企業。 第三步透過大數據資料庫計算股票池中企業的關鍵字分數， 最後依照關鍵字分數取最高前50成為成分股。就權重條件而言， 因為指數的聚焦於生技醫療前緣技術的企業， 因此權重條件採取市值加權並加上單一個股權重上限4%的設定， 同時達到穩定波動率以及增加收益率的效果。

疫情後隨著新冠疫情帶來的疫苗搶購潮及科技浪潮， 該指數表現亦不亞於Nasdaq指數，自2019年底至8月底上 漲約80%，沈誌棠認為，這顯示除了科技股以外， 生技醫療產業在上中下游的支持下或可成為投資人另一項投資主題。 另以資產配置的角度分析，基因免疫生技指數與美股大盤相關性約為 60%，在具備優異的報酬以及與大盤表現中度相關的背景下， 亦可提供投資人在主流的科技投資市場下一定程度的風險分散效果。

為了讓投資人及時參與富邦基因免疫生技(00897)ETF開募 ，富邦投信推出網銀開戶的便利服務， 即使宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購，只要1個工作日內就能完 成，建議有興趣入主疫苗商機、但尚未在富邦投信開戶的投資人， 近期可先辦理網銀開戶，歡迎投資人多加利用。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數前15大成分股介紹

標的 權重 產業分布 公司業務描述 Moderna Inc(莫德納公司) 6.42% 疫苗概念 疫苗研發/ mRNA技術 Intellia Therapeutics Inc (英特利亞治療公司) 5.76% 基因療法 CRISPR/Cas9醫療 BioNTech Se 5.27% 疫苗概念 mRNA技術/癌症免疫醫療 Merck Kgaa(默克藥廠) 4.30% 疫苗概念 德國大型製藥公司 Fate Therapeutics 4.26% 癌症治療 癌症免疫醫療 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.20% 疫苗概念 藥物研發將運用在預防與對抗新冠病毒上/與Intellia Therapeutics合作基因療法 Genmab As 4.16% 癌症治療 癌症免疫醫療 Crispr Therapeutics Ag 4.00% 基因療法 CRISPR/Cas9醫療 Seagen Inc 3.87% 癌症治療 癌症免疫醫療 Gilead Sciences Inc. (吉利德科學公司) 3.79% 疫苗概念 瑞德西韋製藥公司，被率先運用在新冠肺炎治療上 Takeda Pharmaceutical Company Limited (武田藥品) 3.74% 疫苗概念 日本大型製藥公司 Invitae Corporation 3.73% 分析檢測 基因檢測:基因定序 Sanofi(賽諾菲製藥) 3.68% 疫苗概念 收購研發mRNA技術的合作夥伴，加入新冠疫苗戰局 Evotec Se 3.56% 藥物開發 藥物探勘 Twist Bioscience Corporation 3.55% 基因療法 合成DNA產品

註：上述投資比重將隨時間變動，簡介內容僅供參考。

資料來源：ICE Data Indices, LLC、富邦投信整理；資料日期：2021.07.31