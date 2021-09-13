看見疫苗大商機 富邦基因免疫生技ETF本週15日起募集

國內首檔免疫醫療ETF問世，富邦投信看準新冠疫情疫苗商機、
富邦基因免疫生技(00897)ETF擬任經理人沈誌棠指出，
此外，長期人口老化的趨勢逐漸到來，
富邦基因免疫生技(00897)ETF追蹤指數為NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，該指數透過大數據資料庫，
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數的選股邏輯，
沈誌棠進一步指出，該指數首先會在全球43個國家的股票中經由市
疫情後隨著新冠疫情帶來的疫苗搶購潮及科技浪潮，
為了讓投資人及時參與富邦基因免疫生技(00897)ETF開募
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數前15大成分股介紹
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標的
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權重
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產業分布
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公司業務描述
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Moderna Inc(莫德納公司)
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6.42%
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疫苗概念
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疫苗研發/ mRNA技術
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Intellia Therapeutics Inc
(英特利亞治療公司)
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5.76%
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基因療法
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CRISPR/Cas9醫療
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BioNTech Se
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5.27%
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疫苗概念
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mRNA技術/癌症免疫醫療
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Merck Kgaa(默克藥廠)
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4.30%
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疫苗概念
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德國大型製藥公司
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Fate Therapeutics
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4.26%
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癌症治療
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癌症免疫醫療
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
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4.20%
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疫苗概念
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藥物研發將運用在預防與對抗新冠病毒上/與Intellia Therapeutics合作基因療法
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Genmab As
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4.16%
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癌症治療
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癌症免疫醫療
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Crispr Therapeutics Ag
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4.00%
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基因療法
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CRISPR/Cas9醫療
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Seagen Inc
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3.87%
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癌症治療
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癌症免疫醫療
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Gilead Sciences Inc.
(吉利德科學公司)
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3.79%
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疫苗概念
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瑞德西韋製藥公司，被率先運用在新冠肺炎治療上
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Takeda Pharmaceutical Company Limited (武田藥品)
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3.74%
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疫苗概念
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日本大型製藥公司
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Invitae Corporation
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3.73%
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分析檢測
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基因檢測:基因定序
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Sanofi(賽諾菲製藥)
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3.68%
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疫苗概念
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收購研發mRNA技術的合作夥伴，加入新冠疫苗戰局
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Evotec Se
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3.56%
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藥物開發
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藥物探勘
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Twist Bioscience Corporation
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3.55%
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基因療法
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合成DNA產品
註：上述投資比重將隨時間變動，簡介內容僅供參考。
資料來源：ICE Data Indices, LLC、富邦投信整理；資料日期：2021.07.31