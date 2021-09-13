臺灣證交所：上週外資在集中市場買超276.27億元 買超中鋼8.52萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/9/6~2021/9/10）外資在集中市場總買進金額為3,901.32億元，總賣出金額為3,625.05億元，買超為276.27億元，另統計自2021年年初至9月10日止，外資總買進金額為16兆2,030.86億元，總賣出金額為16兆6,421.75億元，累計賣超為4,390.89億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6,596.30億元新台幣，占全體上市股票市值的44.37%，較9月3日的23兆6,872.79億元新台幣，減少276.49億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中鋼：買進206,328千股，賣出121,144千股，買超85,184千股。

第二名：群創：買進266,137千股，賣出208,990千股，買超57,147千股。

第三名：長榮：買進126,047千股，賣出89,866千股，買超36,181千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進226,200千股，賣出320,648千股，賣超94,448千股。

第二名：富邦金：買進35,272千股，賣出67,280千股，賣超32,008千股。

第三名：鴻海：買進37,592千股，賣出57,939千股，賣超20,347千股。