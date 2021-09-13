【新北幼兒園群聚共30人】9/13增桃園個案之妻確診　埃及爸、台大護理師無法基因定序

新北板橋某幼兒園群聚延燒，9/13增1例確診者，為染疫學童母親同事的妻子(案16199)。(示意圖/Getty Images) 新北板橋某幼兒園群聚延燒，9/13增1例確診者，為染疫學童母親同事的妻子(案16199)。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北板橋某幼兒園群聚延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日表示，該群聚新增1例確診者，為染疫學童母親同事的妻子(案16199)，匡列23人集中檢疫；另增5位的抗體檢驗結果。

陳時中說明，今日新增的案16199與新北幼兒園群聚相關，為50多歲女性，9月11日因同住丈夫(案16197染疫學童母親的同事)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫，餘匡列中。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，市府已完成案1619的活動史及足跡調查，並擴大匡列25人採檢，其中職場上23人及1名友人則進行集中檢疫隔離，另有1人自主健康管理，目前正陸續採檢中。

另外，市府也匡列居住台北的3名居家隔離者，已轉介給台北市衛生局協助安排採檢，以及居隔事宜。

經後續疫調了解，案16199新增足跡為10日上午曾前往全聯桃園中正店，民眾如果曾出入該場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。

針對該起群聚的基因定序方面，指揮中心醫療應變組組長羅一鈞在下午疫情記者會上說明，今日再增一例Delta，是板橋某社區大樓的住戶案16164；而被懷疑為這起群聚的感染源的埃及爸（案16160）和台大麻醉科護理師（案16158）則因Ct值高，分別為37.9、38.5，病毒量太低無法定序。

羅一鈞進一步說明，大樓裝修工(案16168)初步從點突變看起來是Delta，完整定序明天中午前有結果。

至於抗體檢驗結果，羅一鈞說，新增5個結果，分別案16161幼兒園家長抗體為陰性、案16163、16164兩人為同住家人，有打疫苗、驗到與疫苗相關的抗體；裝修工夫妻，案16168裝修工的抗體是弱陽性，看起來與9月1日發病日的歷程，抗體從陰轉陽是相吻合的，其妻案16171是抗體陰性，感染是更近期的事，與9月6日發病是相符合。

另外，透過警政協尋的電子足跡發現，除了原本疫調結果，案16168在8月初、9月8日曾去板橋某社區大樓工作外，今日發現也曾於8月23日、26日前往該社區大樓。

新北幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情自5日起爆發，從幼兒園老師（案16129）和其夫（案16128）最先發現染疫後，衛生局緊急匡列、採檢幼兒園相關人員，疫情還延燒到板橋某社區大樓、幼兒園家屬的同事、其家屬，截至今日累計30人確診，其中有21人病毒定序證實為最早在印度發現的Delta變異株，但與長榮航空機師群聚案的病毒序列不同。

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