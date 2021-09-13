(更新）闔家團圓！ 外籍配偶及未成年子女放寬入台申請 中港澳也適用

中央流行疫情指揮中心今（13）宣布，即日起放寬包含中、港、澳地區在內的外籍配偶及未成年子女入境申請。（圖／Pexels） 中央流行疫情指揮中心今（13）宣布，即日起放寬包含中、港、澳地區在內的外籍配偶及未成年子女入境申請。（圖／Pexels）

更新時間：2021-09-13 16:45

（台灣英文新聞／ 社會組綜合報導） 中央流行疫情指揮中心今（13）宣布，即日起放寬包含中、港、澳地區在內的外籍配偶及未成年子女入境申請，外交部回應指出，駐外館處將會配合邊境管制措施，受理相關依親、探親簽證申請。並強調，原持有依親簽證且效期於今（2021）年5月19日至9月13日屆期者，其簽證效期自動延長至今年12月31日。

外交部表示，中央流行疫情指揮中心考量國內疫情現況已較趨緩，而國人家庭團聚需求殷切，為保障國人家庭團聚權，自今日起開放已完成結婚程序的國人外籍配偶及未成年子女得於邊境嚴管期間申請入境我國。

外交部指出，配合指揮中心邊境管制措施，外交部駐外館處自即日起將依現行國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證規定受理此類案件簽證申請。至於當事人入境檢疫措施應依指揮中心現行隔離檢疫作業辦理。

外交部強調，原持有依親簽證（簽證註記TS、TC），效期於今年5月19日至9月13日屆期者，其簽證效期自動延長至本年12月31日，毋需再向駐外館處申請換發特別入境許可。

發布時間：2021-09-13 15:29

（台灣英文新聞／ 社會組 綜合報導）疫情期間台灣出入境管制嚴格，造成不少跨國家庭分隔兩地。中央流行疫情指揮中心今（13）宣布，即日起包含中、港、澳地區在內的外籍配偶及未成年子女入境，由專案申請放寬成通案申請。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，過去邊境管制期間，外籍配偶及未成年子女要入境需專案申請，如今評估整體新冠疫情，也考量外籍配偶及未成年子女的出入境需求之必要，且需保障民眾家庭團聚權，因而放寬入台限制。

陳宗彥指出，即日起授權外交部駐外館處受理外籍配偶及未成年子女入境申請依親、探親簽證，將核發許可讓外籍配偶與未成年子女通案入境，中、港、澳地區配偶與未成年子女也適用新制。