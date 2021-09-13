【阿富汗人道危機】歐美不甘願提供援助 中國巴基斯坦搶先卡位

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美軍倉皇撤出後，塔利班（神學士）掌權的阿富汗，正面臨人道危機，對該政權心存疑慮的歐美國家，遲遲不願馳援，這讓覬覦阿富汗資源的鄰國中國與巴基斯坦有機可乘，紛紛奉上協助。

根據路透，歐美國家仍在觀望塔利班能否實現其人權承諾，因此在援助一事上使出「拖字訣」，而阿富汗在海外的100億美元資產也遭到凍結。聯合國憂心，再拖下去只會讓數百萬人民陷入飢荒，釀成難民潮，二十年的努力恐將化為烏有。

中國上週宣布將提供價值3,100萬美元的糧食與醫療物資，巴基斯坦也於上周表示會捐食用油與醫藥予塔利班政府。值此危難時刻，中國與巴基斯坦伸出援手之舉，顯然不只是人道考量。

巴基斯坦與塔利班本就關係深厚，多年來暗地支持塔利班對抗美國扶植的阿富汗政府，雖其對此一概否認。中國身為巴基斯坦的戰略夥伴，也展現了與塔利班交好的熱情，原因無他，無非是為了阿富汗的豐富礦藏，包括電動車亟需的鋰，以及防止武裝份子從阿富汗「溢出」為禍鄰國。

專家指，中國的一帶一路（Belt and Road，BRI）倡議能為阿富汗帶來長遠經濟益處。阿富汗可能會加入「中巴經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor，CPEC），該計畫是BRI的重要一環，中國允諾提供600億美元貸款，助巴基斯坦擘建基礎建設。

以此為開端，北京可望透過強化與中亞的連結，促進區域穩定繁榮，如此一來，其在阿富汗的採礦願景，方能順利推展。

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