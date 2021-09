西洋樂壇音樂盛事MTV大獎揭曉！小賈斯汀奪年度藝人 完整得獎名單一次看

(台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導)西洋樂壇音樂盛事 2021 MTV音樂錄影帶大獎於台灣時間今(13日)上午完美落幕,納斯小子、奧莉維亞、BTS並列大贏家,小賈斯汀奪年度藝人。

MTV音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Award,簡稱 VMA) 在台灣時間今天上午圓滿落幕,流行天王小賈斯汀(Justin Bieber)成功奪得「年度藝人」和「最佳流行MV」2座大 獎。

話題饒舌新秀納斯小子(Lil Nas X)拿下「年度最佳音樂錄影帶」等3座大獎,而今年以〈driv ers license〉一曲橫掃全球排行的霸王級新人奧莉維亞(Oli via Rodrigo)奪下「年度歌曲」、「最佳新人」與「年度最佳P USH演出」等獎項。

橫掃歐美樂壇的南韓天團BTS雖無法出席典禮,卻也跨海領下 3 座獎項,與納斯小子、奧莉維亞三者並列最大贏家。

根據環球音樂,小賈斯汀睽違6年再度站上VMA舞台,這次攜手樂洛伊小子(Th e Kid LAROI)帶來熱門單曲〈Stay〉,隨後小賈斯汀也演唱專輯《Justice》中的歌曲〈Ghost〉, 為典禮熱鬧開場;緊接著由奧莉維亞獻唱冠軍單曲〈good 4 you〉,並拿麥克風直接把攝影鏡頭打破,展現率性搞怪的一面。

此次以7項提名成為本屆入圍大贏家,小賈斯汀最後不負眾望拿下「 年度藝人」大獎,他在致詞時表示:「在我講話的同時, 世界各地還有很多事情正在發生, 而音樂是一個多麽美好機會將我們連結在一起, 我相信更好的日子終將到來。」

致詞時,小賈斯汀更向老婆海莉(Hailey Bieber)大方放閃,向坐在台下的老婆大喊:「 我看到我美麗的老婆坐在那裡,我非常愛妳!」

怪奇比莉(Billie Eilish)歌曲〈Your Power〉唱出在感情中權利不對等的心情,MV 由比莉自導自 演,以巨蟒纏身象徵令人窒息的關係,拿下本屆「最具正能量MV」 。她表示: 「我們應該要保護所有年輕女性,記得我們都有力量與權利, 但是不要爛用這個權利。」

【2021 MTV音樂錄影帶大獎 完整得獎名單】

Video of the Year 年度最佳音樂錄影帶

Lil Nas X〈Montero (Call Me By Your Name)〉

Artist of the Year 年度藝人

Justin Bieber

Song of the Year 年度歌曲

Olivia Rodrigo 〈drivers license〉

Best New Artist 最佳新人

Olivia Rodrigo

Global Icon 全球偶像

Foo Fighters

Push Performance Of The Year 年度最佳PUSH演出

Olivia Rodrigo〈drivers license〉

Best Collaboration 最佳合作MV

Doja Cat ft. SZA〈Kiss Me More〉

Best Pop 最佳流行MV

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon〈Peaches〉

Best Hip-Hop 最佳嘻哈MV

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A.〈FRANCHISE〉

Best R&B 最佳節奏藍調MV

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic〈Leave the Door Open〉

Best K-pop 最佳K-POP MV

BTS〈Butter〉

Best Latin 最佳拉丁MV

Billie Eilish, ROSALÍA〈Lo Vas A Olvidar〉

Best Rock 最佳搖滾MV

John Mayer〈Last Train Home〉

Best Alternative 最佳另類MV

Machine Gun Kelly ft. blackbear 〈my ex’s best friend〉

Video for good 最具正能量MV

Billie Eilish〈Your Power〉

Group Of The Year 年度團體

BTS

Song Of Summer 最佳夏日歌曲

BTS〈Butter〉

Best Direction 最佳導演

Lil Nas X〈Montero (Call Me By Your Name)〉

Best Art Direction 最佳藝術執導

Saweetie ft. Doja Cat〈Best Friend〉

Best Choreography 最佳編舞

Harry Styles〈Treat People With Kindness〉

Best Cinematography 最佳攝影

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid〈BROWN SKIN GIRL〉

Best Editing 最佳剪輯

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic〈Leave the Door Open〉

Best Visual Effects 最佳視覺特效

Lil Nas X〈Montero (Call Me By Your Name)〉