肯德基蛋撻年度最強優惠，快趁今年中秋「零接觸送禮」表心意

網友敲碗期待全新「蛋撻PK隨饗券」，會員現享八折優惠！

肯德基蛋撻年度最強優惠終於來了！今年中秋是疫情降級後的第一個佳節連續假期，肯德基祭出「中秋蛋撻熟客優惠」，無論是電子蛋撻熟客卡或PK隨饗券，透過「零接觸送禮」，就能將香濃的蛋撻與關懷的心意送到親朋好友手裡，肯德基陪伴大家解封過節不解嗨！「中秋蛋撻熟客優惠」活動期間自2021年9月7日至10月4日止，凡於肯德基餐廳、肯德基官網訂餐，蛋撻熟客卡買一送一、買三送四，買越多、送更多，一卡在手，無論是個人獨享或零接觸送禮，餐廳、線上皆可隨時兌換！肯德基也聽到了蛋撻迷的敲碗吶喊，活動期間於PK雙饗卡APP同步推出全新「蛋撻PK隨饗券」，一次購買十盒蛋撻現享八折優惠，不僅可以隨買隨用、跨店兌換，還能透過零接觸線上轉贈，即使保持社交距離，肯德基蛋撻也能陪伴大家同慶中秋！

電子蛋撻熟客卡，買一張送一顆，買越多、送更多

2020年肯德基將蛋撻熟客券改為「電子蛋撻熟客卡」，並開放線上訂餐兌換，讓消費者一卡在手就能隨時兌換享用熱騰騰的美味蛋撻，還可選擇加價升級其他口味，滿足味蕾的不同需求；今年更開通電子支付功能，支援LINE pay及街口支付，提供消費者多元化的零接觸付款方式。「中秋蛋撻熟客優惠」活動期間內，於肯德基餐廳、肯德基官網訂餐購買一張電子蛋撻熟客卡，就送一張原味蛋撻單顆兌換券，購買三張電子蛋撻熟客卡，共可享有四張原味蛋撻單顆兌換券，買越多、送更多！肯德基蛋撻年度最強優惠，無論是個人獨享、親朋好友一起團購，或是透過線上兌換、零接觸送上門，熟客卡在手，想吃蛋撻隨時有！

肯德基蛋撻年度最強優惠，PK隨饗券會員現享八折！

肯德基8月於PK雙饗卡APP推出炸雞桶餐、XL Combo餐等多種組合的PK隨饗券，廣受網友好評，零接觸線上轉贈的方式，無論與親朋好友距離再遠，都能透過Line、簡訊或E-mail的方式表達贈禮心意。肯德基也聽到了蛋撻迷的敲碗吶喊！活動期間於PK雙饗卡APP推出全新「蛋撻PK隨饗券」，會員一次購買十盒蛋撻的PK隨饗券，即可現享八折優惠！可選擇分次兌換，門市、外帶、外送都適用，消費者可在全台肯德基超過170家餐廳自由跨店兌換取餐。今年中秋，肯德基蛋撻PK隨饗券，零接觸送禮讓心意與美味無時差！