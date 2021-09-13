唐氏症基金會聯手麻吉貓　最新角色人物等你來命名

為提高社會大眾對唐氏症議題的重視與關注，唐氏症基金會首度與台 灣原創角色麻吉貓合作，創造了最新角色人物，即日起在基金會唐寶 寶粉絲團舉辦命名活動，活動分成二個階段，第一階段『 命名大師就是你』自9/9-9/23於貼文下方留下適合的名字和 追踨粉絲並按讚即可參加抽獎，獎品豐富包含唐寶寶獨家設計傘、 愛皂事貓掌皂以及限量麻吉貓聯名杯套；第二階段『幫我票票名』自 9/30-10/14只要參與票選， 就有機會獲得限量麻吉貓周邊商品、唐寶寶限量T及多項精美好禮。 基金會同時計畫將兩個角色人物打造如日本最具代表性的熊本熊概念 ，一起參與及推動未來各項社會公益活動。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，今年3月世界唐氏症日的活動 首度邀請台灣原創角色麻吉貓參與同樂，深受大小朋友好評，麻吉貓 與唐寶寶有著相同的個性，天真、沒有心機、對世界充滿熱情，這也 開啟雙方合作的契機。麻吉貓目前也是台北捷運的宣傳大使，透過授 權合作超過了300項商品，有著白色柔軟無人可敵的療癒可愛，讓 人毫無防備的愛上它，此次與唐氏症基金會合作，就是希望用這種最 簡單的可愛來融化現代人堅硬的內心，願意更多來關注公益事業， 關注唐寶寶族群。此次，雙方除了聯手企劃一系列命名活動， 未來基金會還將分階段打造角色實體吉祥物、粉絲團、以及推出麻吉 貓與唐寶寶的聯名貼圖，也規劃安排實體見面會、抱抱會等活動， 讓角色人物成為公益代言人，如同熊本熊一樣參與各項公益服務。透 過各種線上與線下的活動，基金會希望社會大眾對唐寶寶有更多理解 ，體悟唐寶寶與我們沒有甚麼不同，讓唐寶寶更具親切感。

此次和麻吉貓團隊合作，除了角色人物的創造，還有應景的中秋節 聯名【甜心樂園】午茶禮盒、限量款的「唐氏症基金會X麻吉貓聯名 環保飲料提袋」募款回饋贈品，現在只要單次捐款滿1,800元或 每月捐款300元，即可獲得麻吉貓聯名環保飲料提袋； 另配合中秋節，永泉國際特別與麻吉貓合作，推出了聯名文旦箱，宣 傳slogan「雖然我們不完美，有愛我們都一樣」即是寓意文旦 和唐寶寶都有著與眾不同的外表，但卻不影響大家對他們的喜愛，即 日起至9/15止，凡購買麻吉貓＆永泉國際聯名文旦水果箱， 每盒提撥10%支持基金會做為唐氏症與心智障礙者全生涯服務的經 費。

【命名大師就是你】活動網址：https://fb. watch/7V615LZ6KG/