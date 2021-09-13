中秋燒烤小心魚蝦扎手！ 8旬嬤被魚鰭刺傷感染「創傷弧菌」 演變成壞死性筋膜炎

大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，若不慎被刺傷可能會引發感染。(示意圖/Getty Images) 大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，若不慎被刺傷可能會引發感染。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中秋佳節闔家團圓之際，烤肉已成為大家歡慶的方式之一，醫師提醒，準備食材時，要特別注意海鮮的處理和清潔方式，因為大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，若不慎被刺傷可能會引發感染，且未即時處理的話，甚至有致死的可能。

88歲阿嬤在處理魚類時，左手不小心被魚鰭刺傷，傷口不到一公分，卻開始局部紅腫熱痛，且在幾個小時後演變成壞死性筋膜炎，經送醫後迅速確診為「創傷弧菌」感染，經清創、完整抗生素治療後順利出院。

彰化基督教醫學中心急診、重症醫學部主任林晏任醫師提醒民眾，秋節將至，與家人團聚時，可能會以烤肉方式來度過中秋節，食材要烤熟、生熟食要分開，避免感染各式病毒和細菌而造成腹瀉，千萬別輕忽。

此外，海鮮方面需要特別注意並清洗乾淨，大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，若處理海鮮食材不慎被刺傷，也可能會引發「創傷弧菌」感染，如果未即時處理，組織可能在幾小時內嚴重壞死，甚至有致死的可能。其症狀若出現發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀時，必須儘快就醫。

台灣位於亞熱帶，四面環海，民眾炎夏時節也會到沙灘戲水，沿海養殖漁業發達，民眾食用海鮮的機會很多。溫暖（約攝氏20度）及中低鹽度海域的環境有利於「創傷弧菌」的生長。接觸受該菌污染的海產，如生蠔等食物、既有傷口被海水污染，或遭海生魚貝類、魚具刺傷等，都可能是創傷弧菌進入人體的致病途徑。

健康民眾受到感染，偶有嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀；但是年老、慢性肝病、肝硬化及免疫力低下的患者，創傷弧菌便容易感染並進入血液中，造成發燒寒顫、手足部水泡及壞死現象，傷口潰爛蔓延，甚至造成敗血性休克，死亡率可達百分之五十。

根據文獻顯示，台灣創傷弧菌的盛行率每年大約數十位病患，但此感染並非法定傳染病，實際案例應該更多。因台灣海域的溫度通常大於18℃，因此大部分的症狀都出現在4到10月，尤其6到8月夏天的時候為疾病高峰期。

2020年韓國衛生部也曾發佈公告截至8月累計37例，逾2019年同期2倍，另至少5例死亡。2020年11月美國衛生部也公布佛羅里達州(以海灘文化聞名)累計20郡33例，其中6例死亡，病例數及死亡人數皆較2019年總數為高；該州自2008年迄今累計近450例，其中116例死亡；由此可見就算在先進國家，此菌的致死率依舊很高。

彰基急診、重症醫學部副主任謝貝尤醫師提醒民眾，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染，以下提供一些注意事項：

儘量不要吃生牡蠣或其他生貝類。 徹底煮熟貝類（牡蠣、蛤、貽貝） 不要吃那些在烹飪過程中沒有打開的貝類。 將牡蠣去殼煮至少3分鐘。 避免將煮熟的海鮮和其他食物、生海鮮、生海鮮湯汁交叉污染。 烹飪後應立即食用貝類。 避免將裸露的傷口或不完整的皮膚暴露於海水中。 處理未加工的貝類時，要穿防護服器具（例如手套）。 去海邊遊玩應避免赤腳踩踏在有貝殼或岩石中。

另外，如有被海鮮刺傷或有傷口接觸海水，隨後出現如發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀，必須儘快就醫。