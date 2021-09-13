2021台北電影節加碼神祕場 柯震東、李心潔、李康生《鱷魚》世界首映

李心潔（左）與柯震東在新片《鱷魚》中上演姊弟戀。（圖片2021台北電影節提供）
李心潔（左）與柯震東在新片《鱷魚》中上演姊弟戀。（圖片2021台北電影節提供）
（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）2021台北電影節將於明日中午12點開賣早鳥票，12日加碼宣布今年的「神祕場」驚喜強片，是柯震東、李心潔與李康生三位金獎演員攜手演出的《鱷魚》世界首映，該片將在10月5日晚間7點於京站威秀放映，劇組主要成員也都將出席該片的首映會。
《鱷魚》由台北電影獎最佳攝影得主陳大璞擔任編導及攝影指導，劇情描述柯震東飾演的小混混出獄後，投靠過去的大哥，進入議員辦公室工作，被指派進行里民服務的時候，遇上李心潔飾演的釘子戶小青農，進而展開一段在麵包與愛情之間左右為難的年下之戀。從農地問題到不知不覺發生的愛情選擇題，他們貫徹緊咬不放的精神，搖身蛻變成翻江倒海的「鱷魚」。
導演陳大璞繼《皮克青春》於台北電影節世界首映後，睽違十年再度帶新片回到台北電影節，他表示，在拍完《老師，你會不會回來》之後，一直想要拍一個與愛情有關的故事，也很幸運能邀請到三位金獎演員參與，自己更從他們身上學到很多東西。他將與主要演員一同出席本片世界首映，為影展掀起另一波高潮。
台北電影節總監李亞梅表示，今年影展受到疫情影響延期，如今終於將和觀眾見面，請觀眾務必配合防疫措施，梅花座、戴好口罩，才能安心觀影。她也指出，今年在台北電影節放映的國片，呈現出台灣電影這兩年的發展趨勢，類型多元、製作質感大幅提升，開閉幕片《月老》與《詭扯》便是當中很具代表性的佳作。
選片人蘇逸華強力推薦本屆焦點影人凱里．阿努茲的作品，她表示，去年初曾在哥德堡影展參加阿努茲的講座，感受到他不但樂於分享自身拍攝經驗及嘗試創新的過程，近年更不忘透過拍攝電影反思社會議題，這次台北電影節除了選映阿努茲的歷年代表作，他也將在最新作品《阿爾及利亞天空下》（Nardjes A.）放映結束後舉辦視訊連線講座，希望影迷朋友都要把握難得機會，除了焦點影人專題，她也邀請影迷朋友支持台北電影節的招牌競賽單元「國際新導演競賽」，包括《沉默代號Azor》（Azor）和《失落邊境》（Taste），都是她的首選作品。
另一位選片人謝璇特別分享蔡明亮導演的新片《月亮 樹》，她表示身為影展觀眾，只要看到蔡導的名字，就知道非看不可，而蔡明亮導演近年都有作品參與台北電影節，身為影迷真的相當幸福；她同時也推薦觀眾走進戲院欣賞焦點影人哈都‧裘德的作品，裘德的劇情片與紀錄片多數緊扣羅馬尼亞歷史，尤其《塗鴉少年祕密檔案》（Uppercase Print）與《1941亡者群像》（The Exit of the Trains）風格迥異，但都相當震憾人心，他除了將以視訊方式進行專題講座，影展還特別邀得他的早期短片，影迷可藉此將其代表作盡收眼底。
「XR全浸界」單元的選片人羅心彤表示，今年受到疫情影響，XR作品放映的場次極為限量，僅有500多張票可供販售，每部作品都是一時之選，除了首映時迅速秒殺的《霧中》和《大師狂想曲：蔡明亮》兩部作品必定成為搶票首選之外，藉由沉浸式裝置重建再教育營和二戰集中營回憶的《我在再教育營的日子》（Reeducated）和《應許之諾》（A Promise Kept）也相當值得影迷朋友列為購票第一順位。
2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館、松山文創園區-藝巷空間展開，單場早鳥票將於9月13日中午12點、「XR全浸界」早鳥票將於9月14日中午12點在OPENTIX兩廳院文化生活開賣，各項活動則將視疫情變化，進行滾動式調整。
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