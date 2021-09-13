2021台北電影節加碼神祕場 柯震東、李心潔、李康生《鱷魚》世界首映

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）2021台北電影節將於明日中午12點開賣早鳥票，12日加碼宣布今年的「神祕場」驚喜強片，是柯震東、 李心潔與李康生三位金獎演員攜手演出的《鱷魚》世界首映，該片將在10月5日晚間7點於京站威秀放映， 劇組主要成員也都將出席該片的首映會。

《鱷魚》由台北電影獎最佳攝影得主陳大璞擔任編導及攝影指導， 劇情描述柯震東飾演的小混混出獄後，投靠過去的大哥， 進入議員辦公室工作，被指派進行里民服務的時候， 遇上李心潔飾演的釘子戶小青農， 進而展開一段在麵包與愛情之間左右為難的年下之戀。 從農地問題到不知不覺發生的愛情選擇題， 他們貫徹緊咬不放的精神，搖身蛻變成翻江倒海的「鱷魚」。

導演陳大璞繼《皮克青春》於台北電影節世界首映後， 睽違十年再度帶新片回到台北電影節，他表示，在拍完《老師， 你會不會回來》之後，一直想要拍一個與愛情有關的故事， 也很幸運能邀請到三位金獎演員參與， 自己更從他們身上學到很多東西。 他將與主要演員一同出席本片世界首映，為影展掀起另一波高潮。

台北電影節總監李亞梅表示， 今年影展受到疫情影響延期，如今終於將和觀眾見面， 請觀眾務必配合防疫措施，梅花座、戴好口罩，才能安心觀影。 她也指出，今年在台北電影節放映的國片， 呈現出台灣電影這兩年的發展趨勢，類型多元、製作質感大幅提升， 開閉幕片《月老》與《詭扯》便是當中很具代表性的佳作。

選片人蘇逸華強力推薦本屆焦點影人凱里．阿努茲的作品，她表示， 去年初曾在哥德堡影展參加阿努茲的講座， 感受到他不但樂於分享自身拍攝經驗及嘗試創新的過程， 近年更不忘透過拍攝電影反思社會議題， 這次台北電影節除了選映阿努茲的歷年代表作，他也將在最新作品《 阿爾及利亞天空下》（Nardjes A.）放映結束後舉辦視訊連線講座， 希望影迷朋友都要把握難得機會，除了焦點影人專題， 她也邀請影迷朋友支持台北電影節的招牌競賽單元「 國際新導演競賽」，包括《沉默代號Azor》（Azor）和《 失落邊境》（Taste），都是她的首選作品。

另一位選片人謝璇特別分享蔡明亮導演的新片《月亮 樹》，她表示身為影展觀眾，只要看到蔡導的名字， 就知道非看不可，而蔡明亮導演近年都有作品參與台北電影節， 身為影迷真的相當幸福； 她同時也推薦觀眾走進戲院欣賞焦點影人哈都‧裘德的作品， 裘德的劇情片與紀錄片多數緊扣羅馬尼亞歷史，尤其《 塗鴉少年祕密檔案》（Uppercase Print）與《1941亡者群像》（The Exit of the Trains）風格迥異，但都相當震憾人心， 他除了將以視訊方式進行專題講座，影展還特別邀得他的早期短片， 影迷可藉此將其代表作盡收眼底。

「XR全浸界」單元的選片人羅心彤表示，今年受到疫情影響，XR 作品放映的場次極為限量，僅有500多張票可供販售， 每部作品都是一時之選，除了首映時迅速秒殺的《霧中》和《 大師狂想曲：蔡明亮》兩部作品必定成為搶票首選之外， 藉由沉浸式裝置重建再教育營和二戰集中營回憶的《 我在再教育營的日子》（Reeducated）和《應許之諾》（ A Promise Kept）也相當值得影迷朋友列為購票第一順位。

2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威 秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館、松山文創園區-藝巷空間 展開，單場早鳥票將於9月13日中午12點、「XR全浸界」 早鳥票將於9月14日中午12點在OPENTIX兩廳院文化生活 開賣，各項活動則將視疫情變化，進行滾動式調整。

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