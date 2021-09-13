(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心昨(12)日表示，因應北部某社區發生COVID-19群聚疫情，衛生單位已針對該社區民眾採取相關防疫管制措施；該社區約有473人屬防疫管制之「自主健康管理」對象，茲因部分民眾先前已預約接種 COVID-19疫苗，但為配合防疫管制而無法如期至醫療院所接種疫苗，故為保障民眾權益及提升防疫成效，將專案指派衛生福利部臺北醫院醫療團隊進駐該社區設置接種站，以就近提供受防疫管制民眾之疫苗接種服務。

指揮中心說明，目前部立臺北醫院已規劃於9月13日(週一)10:00-13:00及20:00-22:00兩個服務時段，至該社區大樓大廳提供接種服務；服務對象為該社區目前需「自主健康管理」之住民(不包括已施打第一劑及18歲以下未成年之住民)。本次接種服務所需疫苗係由中央提供之AZ疫苗(約計300劑)。

指揮中心提醒，該社區民眾應依照社區大樓主委之通知，以「未上班者上午時段，上班者晚上時段」為接種時段之原則，依民眾所住樓層，逐層前往一樓大廳施打，接種過程務請注意維持安全距離並避免群聚；完成疫苗接種後，籲請民眾須持續積極配合各項防疫管制措規定，並落實個人衛生與防護措施，以全面保護自我與家人的健康，共同嚴守社區防線。

台灣新北社區Delta群聚 指揮中心安排9/13專案接種•保障「自主健康管理」民眾權益