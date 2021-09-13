台灣金穗影展正式開跑！首屆線上實體同步展開　頒獎典禮周六登場

2021金穗影展已正式於實體及線上起跑(圖/金穗影展) 2021金穗影展已正式於實體及線上起跑(圖/金穗影展)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 2021金穗影展已正式於實體及線上起跑，首度增設的「線上影展」相當受到歡迎，頒獎典禮將於9月18日舉行。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、金馬執委會承辦的2021金穗影展受到疫情影響，從5月延至9月登場，將帶來為期10天的放映活動，盛大的頒獎典禮將於9月18日舉行。

金穗影展於10日舉行開幕盛會，邀請到超過30位影人在台北光點華山電影館歡慶開幕，多次參加金穗獎的《關係暴力》導演莊翔安也率演員鍾瑶、姚淳耀和配樂鄭宜農現身開幕。

莊翔安笑說今天有點像是回娘家的感覺，首次參與金穗影展的鍾瑶則感到很新鮮，和她有精彩對手戲的金鐘獎視帝姚淳耀，也很期待觀眾對他這次「壞男人」演出的反應。

在李怡慧導演《蜜月旅行》中飾演網紅太太和低調先生的黃湘婷和丁春誠，則帶來另類婚姻生活，現實生活中也有不少粉絲關注的丁春誠表示自己是不贊成追星的，笑說怕粉絲太累。

《家族無共識》導演蘇奕瑄和藍葦華、李玲葦很期待今晚與觀眾面對面；演而優則導的許傑輝很開心短片《88海水浴場》可以在戲院放映，希望這部帶充滿歡笑的作品，能帶給觀眾溫暖動人的感受。

金馬執委會執行長聞天祥表示：「金馬執委會首次承辦金穗獎，協助入圍影片以電影規格製作DCP，也要求每位評審在金馬試片室以大銀幕觀賞。還因應現況開發了線上影展平台，與實體影展同時展開。感謝各位的等待，無論有多少挑戰，金穗獎都會繼續茁壯下去。」

2021金穗影展首度增設的「線上影展」500份通行證皆已全數售罄，9月10日至9月19日在台北光點華山電影館舉辦的實體影展，完售率也將近七成，多數場次皆已完售，提醒影迷把握最後購票機會。

觀眾可於官網或影展期間現場購票，不論實體或線上觀眾皆能參加觀眾票選獎的投票，結果將於9月18日第43屆金穗獎頒獎典禮公佈。臺中市立圖書館沙鹿深波分館、高雄市電影館、花蓮鐵道電影院的放映場次可至上述合作場館的官網或金穗官網查詢。

因應「嚴重特殊傳染性肺炎（ COVID-19 ）」，影展活動現場將實施相關防疫措施，並依防疫指揮中心發布事項隨時順應調整。