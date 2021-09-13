入境全面基因定序 以色列矢言成為「病毒雷達」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）變種病毒太狡猾，甚至能闖過邊境檢驗，為了加強防禦，以色列擬對所有入境人士進行病毒基因定序，及早攔截確診者。

根據以色列時報，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）12日在內閣會議中宣示，將在國門本-古里安國際機場（Ben Gurion Airport）部署這項系統，但並未說明細節。

以色列雖自豪於高疫苗覆蓋率，卻因染上Delta變異株的入境旅客未能妥善隔離而使病毒大舉入侵，12日單日新增10,168例。截至目前為止，930萬人口中，逾603萬人至少施打了一劑，554萬人完整接種兩劑，更有284萬人打了第三劑追加劑。

此外，近日每日確診人士中，有半數都是學生，故以色列同樣也為杜絕學校群聚而傷透腦筋。目前規定，若一班有一名學生確診，全班都得隔離一周。然而，開學還不到兩周，已有15萬名學生因染疫或被匡列而隔離，其中往往九成都是陰性。

有關當局因此提出一項大膽計畫，10月起只隔離染疫學生，同班同學採檢即可，避免學務大亂。不過，隨著長假即將結束，配套措施是要求學生在家自行採檢，結果陰性、家長簽名後，才能重返學校。為防家長通報不實，以色列也會研發一套條碼系統，追蹤採檢結果。