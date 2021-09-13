五倍券再翻五倍！振興五倍券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜

振興國內經濟，行政院發行「振興五倍券」將在10月8日正式上路，澎湖唯一五星級酒店力搶五倍券商機，趁勢推出超值住宿優惠，振興券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜，原要價2萬5千4百元，享5倍超高回饋！

270度無敵海景景觀套房也祭出史上最激優惠，兩天一夜兩人成行每人僅要振興券5000元即可入住30坪頂級套房，含兩客早餐，再贈送自助晚餐兩客、魚市場行程、機場接送，最高回饋高達30,036元！邀請旅人以最物超所值的方式輕鬆暢玩澎湖，享受五星服務品質的海島旅遊饗宴！絕對是振興五倍券的最省玩法，提前預訂享受獨家優惠。

澎湖福朋喜來登酒店【振興五倍券】住房優惠專案

*需全額使用振興實體紙本券支付