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五倍券再翻五倍！振興五倍券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜

By 台灣英文新聞
2021/09/13 10:02
五倍券再翻五倍！振興五倍券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜
五倍券再翻五倍！振興五倍券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜
五倍券再翻五倍！振興五倍券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜
五倍券再翻五倍！振興五倍券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜

振興國內經濟，行政院發行「振興五倍券」將在10月8日正式上路，澎湖唯一五星級酒店力搶五倍券商機，趁勢推出超值住宿優惠，振興券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜，原要價2萬5千4百元，享5倍超高回饋！

270度無敵海景景觀套房也祭出史上最激優惠，兩天一夜兩人成行每人僅要振興券5000元即可入住30坪頂級套房，含兩客早餐，再贈送自助晚餐兩客、魚市場行程、機場接送，最高回饋高達30,036元！邀請旅人以最物超所值的方式輕鬆暢玩澎湖，享受五星服務品質的海島旅遊饗宴！絕對是振興五倍券的最省玩法，提前預訂享受獨家優惠。

澎湖福朋喜來登酒店【振興五倍券】住房優惠專案

*需全額使用振興實體紙本券支付

5000元入住

每人2500元！

【10月限定 兩天一夜】住宿送澎湖指標Buffet！
回饋3.2倍->市景豪華雙床客房 5,000元 (原價16,036) 現賺11,036元！

每人每晚2,500元！

住宿日期: 2021年10月8日至2021年10月31日
◆價值13500元 市景豪華雙床客房乙晚+宜客樂海港百匯自助餐廳早餐兩客
◆價值1936元 宜客樂海港百匯自助餐廳晚餐兩客一次*若遇宜客樂公休改由聚味軒套餐替代
◆價值200元 澎湖魚市搶鮮趣 體驗行程 每人一次
◆價值400元 澎湖機場與酒店來回定時定點巴士免費接駁各乙次*預約制

【11月-2月限定 三天兩夜】 五倍奉還！
回饋5倍->豪華雙床客房 5,000元(原價值25,400) 現賺20,400元！

每人每晚1,250元！

住宿日期: 2021年11月1日至2022年2月28日
◆價值25000元 豪華雙床客房兩晚
◆價值200元 澎湖魚市搶鮮趣 體驗行程 每人一次
◆價值400元 澎湖機場與酒店來回定時定點巴士免費接駁各乙次*預約制
◆宜客樂海港百匯自助早餐 買一送一優惠

10000元入住

每人5000元！

【10月限定 三天兩夜 二泊四食】
住宿送澎湖指標Buffet、Google4.9分星級海鮮套餐
回饋3.4倍->港景豪華雙床客房 10,000元(原價值34,472) 現賺24,472元！

住宿日期: 2021年10月8日至2021年10月31日
◆價值30000元 港景豪華雙床客房兩晚+宜客樂海港百匯自助餐廳早餐兩客
◆價值1936元 宜客樂海港百匯自助餐廳 晚餐 兩客一次
◆價值1936元 聚味軒海鮮中餐廳 主廚饕享套餐 兩客一次
◆價值200元 澎湖魚市搶鮮趣 體驗行程 每人一次
◆價值400元 澎湖機場與酒店來回定時定點巴士免費接駁各乙次*預約制

【270度無敵海景套房 兩天一夜 一泊二食】下殺24折
回饋4倍->港景吉貝雅爵套房 10000元 原價值40036 現賺30036元！

住宿日期: 2021年10月8日至2022年2月28日
◆價值37500元 港景吉貝雅爵套房乙晚+宜客樂海港百匯自助餐廳早餐兩客
◆價值1936元 宜客樂海港百匯自助餐廳 晚餐 兩客一次*若遇宜客樂公休改由聚味軒套餐替代
◆價值200元 澎湖魚市搶鮮趣 體驗行程 每人一次
◆價值400元 澎湖機場與酒店來回定時定點巴士免費接駁各乙次*預約制