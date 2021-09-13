偏頭痛依賴止痛藥傷肝腎 又加重病情　醫師：預防性治療助患者頭痛天數減半

全台約高達200萬人罹患偏頭痛，但卻有4成5不知道過度使用止痛藥恐造成頭痛更加惡化。(示意圖/Getty Images) 全台約高達200萬人罹患偏頭痛，但卻有4成5不知道過度使用止痛藥恐造成頭痛更加惡化。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）全台約高達200萬人罹患偏頭痛，但卻有4成5不知道過度使用止痛藥恐造成頭痛更加惡化，而且只有3成3的民眾知道可以用預防性藥物治療，顯示台灣民眾對偏頭痛認知不足。劉子洋醫師說明，健保近兩年已給付多款預防性藥物，副作用低外，持續使用一個療程後，可有效減少回診頻率、降低發作頻率。

疫情下偏頭痛天數暴增，四分之一時間都在痛！近6成吃不下/近8成睡不好/2成2痛到掛急診

台灣頭痛學會理事長、衛生福利部基隆醫院副院長陳韋達醫師表示，依流行病學推估，全台約高達200萬人罹患偏頭痛。新冠肺炎肆虐造成的身心壓力與生活巨大改變，也導致患者病情惡化。根據一篇刊登在國外知名《頭痛與疼痛期刊》的研究顯示，新冠疫情期間偏頭痛患者每月平均偏頭痛天數，由疫情前的5.7天提升至8天，增加4成，相當於四分之一的時間都在頭痛。

不只偏頭痛時間增加，頻率與嚴重度也加劇，6成患者表示偏頭痛發作頻率增加，有高達6成4患者偏頭痛嚴重度增加，有1成患者更惡化為一個月發作逾15次的慢性偏頭痛。此外，有近6成患者過度使用止痛藥，導致頭痛惡化，2成2患者甚至痛到掛急診。更有近6成患者吃不下、近8成患者睡不好，嚴重影響生活品質。陳韋達分析，在家防疫長時間盯著3C產品，情緒易隨疫情起伏而吃不下、睡不好，活動空間與運動量不足等，易誘發偏頭痛，並陷入惡性循環。

你懂偏頭痛嗎？台灣頭痛學會千人認知問卷結果揭曉！近7成國人誤認偏頭痛僅是「症狀」

為瞭解國人對偏頭痛的認知，台灣頭痛學會今年7月進行偏頭痛線上問卷調查，總計有2,300多位民眾填寫。台灣頭痛學會秘書長、台北榮總神經醫學中心王嚴鋒醫師指出，調查顯示，近7成民眾誤以為偏頭痛只是「症狀」，但偏頭痛是一種「疾病」，「只要頭痛反覆發生，每次持續4至72小時，伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵的症狀，即符合偏頭痛定義。」

王嚴鋒進一步說明，偏頭痛患者以20至50歲女性居多，誘發因素包含壓力、遺傳、飲食、睡眠、環境等，嚴重會影響生活與工作。據患者分享，發作時猶如大象在腦中奔跑，或是遭尖銳物反覆穿刺，痛到想撞牆、剖開腦袋。也因許多民眾誤以為偏頭痛是症狀，導致患者因頭痛須請假時，還得擔心遭同儕、同事誤會裝病偷懶，使患者承受著生理與心理的壓力，陷入偏頭痛加重的循環。

此偏頭痛認知調查亦發現，6成國人會不定時頭痛，卻有近半數民眾不清楚過度使用止痛藥，反而會使頭痛惡化。台灣頭痛學會理事、新光醫院神經科劉子洋醫師分析，由於國內止痛藥取得方便，部分民眾在偏頭痛發作時，忽略尋求正規醫療的重要性，自行購買止痛藥，而輕忽過度服用止痛藥，除了傷肝傷腎，更可能導致成癮，使頭痛惡化。

偏頭痛超前部署！ 預防偏頭痛莫忘「123懶人包」 預防性藥物拯救半數患者改善達五成以上

陳韋達介紹，為喚起國人重視並遠離偏頭痛，學會發想「偏頭痛超前部署123懶人包」：每週頭痛超過1次要看神經內科、每週服用止痛藥超過2天以上恐令頭痛惡化、預防偏頭痛靠這3招：運動、紓壓、預防性藥物，期望藉簡單好記的口訣加深民眾印象。

偏頭痛目前已可超前部署，據學會偏頭痛認知調查顯示，超過半數達5成5的民眾，不知道偏頭痛可採取預防性治療，來降低發作頻率。劉子洋分析，健保近兩年已給付多款預防性藥物，如療效可持續1個月的CGRP單株抗體與療效長達3個月的肉毒桿菌素，均可減少回診頻率，適合不宜頻繁回診的疫情時期，也可減少請假就醫次數。劉子洋補充，預防性藥物療效皆不錯，副作用也低，「以肉毒桿菌素來說，經國外試驗發現，使用半年後，半數患者每月頭痛天數可減半。」