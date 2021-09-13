〈財經主筆室〉證交所今年穩賺逾一個股本　防詐宣導得加把勁

受惠資本市場交投熱絡，全民瘋台股利基下， 除了證券商這兩年獲利大豐收外， 台灣證券交易所也是最大受益者之一。 證交所日前公布今年上半年財報，每股稅後純益高達6.88元， 今年要穩賺一個股本應該沒問題；但股市目前亂象叢生， 各種股市相關詐騙案屢傳，證交所在賺取高額經手費收入的同時， 在教育宣導及防詐騙上，似乎得多加把勁，施展各項預防工作。

據統計，今年8月全體券商稅後淨利70.81億元，累計今年前8 月稅後淨利337.33億元，比較去年同期有20.92%成長。 而台灣證交所獲利也不遑多讓，日前最新公布的上半年財報， 營業收入71.28億元，單單經手費收入就有50.42億元。

證交所總計上半年稅後純益50.24億元，每股稅後純益6.88 元，獲利已達去年全年每股稅後7.72元的89.11%。

相較於去年（2020）全年，證交所稅後淨利達57.96億元， 每股盈餘7.72元，寫下證交所歷年新高紀錄， 證交所日前股東會通過每股配發現金股利3.4元、股票股利1.2 元，雙雙創2002年以來新高。再看今（2021）年上半年獲利 就已達去年全年獲利的近9成，以目前股市交投仍熱絡來看， 今年獲利挑戰一個股本應該沒有問題。

不過截至8月底止，證交所也統計，市場投資人開戶人數為1, 181萬9,514人，占台灣總人口數2,345萬1,837人 的50.39%，比例正式突破50%以上，意即台股平均每2位國 人中就有1人參與股市投資，若以每個家庭僅1、2人投資股市計算 ，涉及的家庭戶數比重恐怕更大， 要說瘋台股已成國民活動也不為過。

台股自2020年開始指數屢創新高，全民大舉投入股市， 市場成交金額大增，但開戶年齡層卻明顯下降， 年輕人投入股市人口趨勢大增，據統計，從2019年至2020年 間的一年當中，新增的新開戶投資人中有高達66%者年齡在40歲 以下，年輕投資族群比例真的大幅提升。

台灣證交所董事長許璋瑤今年初在歲末新春記者會表示， 台股表現優異吸引投資人踴躍參與，而年輕族群逐步加入資本市場， 可望為台股注入新的動能，並緩解投資人結構高齡化現象。 但剛投入股市的年輕人專業投資知識明顯不足， 理應多吸收各種專業金融知識，但看到股市大漲的訊息， 稍不留意很容易落入有心人士詐騙圈套中。

台股發燒的同時，全台灣的詐騙集團也沒閒著， 根據刑事警察局統計，最近3年的投資詐騙案件數及財損金額分別為－2019年1,894件、財產損失8億186萬元；2020年 2,852件、財產損失10億2,706萬元；2021年僅僅截 至7月底，累計案件就達2,550件、財產損8億9,820萬元 。

刑事局的統計案件僅是檯面上的數字， 應該只是詐騙案件的冰山一角而已， 其實檯面下詐騙案件及損失金額絕對相當驚人。 畢竟，台股交投熱絡後，大部份民眾的手機簡訊和LINE都常常收 到「領飆股」、「券商推薦」等投資簡訊， 或者接到陌生人的電話詢問想不想買飆股？刑事局人員也透露， 今年確實有許多民眾因為投資誤入詐騙陷阱， 但這些案件被偵破及追回損失的機率，實在是微乎其微。

針對台股走強衍生金融詐騙猖獗，金管會及證交所目前的作為， 就是不斷呼籲投資人要審慎判斷消息來源，不要受騙上當外， 並表示將持續強化市場監視作業， 如發現明顯異常情事將依相關辦法辦理， 而證交所也表示將透過臉書粉絲專頁宣導、 設置防範投資詐騙宣導專區。

但就以證交所粉絲專頁為例， 這是證交所官方唯一經營的臉書粉絲專頁，但據統計， 這個粉絲專頁截至上周為止，至今只有25,425人按讚、26, 208人追蹤，以及395人曾在這裡打卡， 這個粉絲專頁的經營績效，當然無法與一般網紅媲美， 最多只能稱之為小小YouTuber， 以這個瀏覽量的績效成績來看， 證交所在股市教育宣導工作的成績真的不合格。