〈財經主筆室〉證交所今年穩賺逾一個股本　防詐宣導得加把勁

台股盤中挫333點摜破16500點
美股下挫，道瓊指數收跌382.59點。台股19日開低走低
，指數一度大跌333點，失守16500點。
中央社記者徐肇昌攝 110年8...
美股下挫，道瓊指數收跌382.59點。台股19日開低走低
，指數一度大跌333點，失守16500點。
中央社記者徐肇昌攝 110年8月19日
(來源 中央社)
受惠資本市場交投熱絡，全民瘋台股利基下，除了證券商這兩年獲利大豐收外，台灣證券交易所也是最大受益者之一。證交所日前公布今年上半年財報，每股稅後純益高達6.88元，今年要穩賺一個股本應該沒問題；但股市目前亂象叢生，各種股市相關詐騙案屢傳，證交所在賺取高額經手費收入的同時，在教育宣導及防詐騙上，似乎得多加把勁，施展各項預防工作。
據統計，今年8月全體券商稅後淨利70.81億元，累計今年前8月稅後淨利337.33億元，比較去年同期有20.92%成長。而台灣證交所獲利也不遑多讓，日前最新公布的上半年財報，營業收入71.28億元，單單經手費收入就有50.42億元。
證交所總計上半年稅後純益50.24億元，每股稅後純益6.88元，獲利已達去年全年每股稅後7.72元的89.11%。
相較於去年（2020）全年，證交所稅後淨利達57.96億元，每股盈餘7.72元，寫下證交所歷年新高紀錄，證交所日前股東會通過每股配發現金股利3.4元、股票股利1.2元，雙雙創2002年以來新高。再看今（2021）年上半年獲利就已達去年全年獲利的近9成，以目前股市交投仍熱絡來看，今年獲利挑戰一個股本應該沒有問題。
不過截至8月底止，證交所也統計，市場投資人開戶人數為1,181萬9,514人，占台灣總人口數2,345萬1,837人的50.39%，比例正式突破50%以上，意即台股平均每2位國人中就有1人參與股市投資，若以每個家庭僅1、2人投資股市計算，涉及的家庭戶數比重恐怕更大，要說瘋台股已成國民活動也不為過。
台股自2020年開始指數屢創新高，全民大舉投入股市，市場成交金額大增，但開戶年齡層卻明顯下降，年輕人投入股市人口趨勢大增，據統計，從2019年至2020年間的一年當中，新增的新開戶投資人中有高達66%者年齡在40歲以下，年輕投資族群比例真的大幅提升。
台灣證交所董事長許璋瑤今年初在歲末新春記者會表示，台股表現優異吸引投資人踴躍參與，而年輕族群逐步加入資本市場，可望為台股注入新的動能，並緩解投資人結構高齡化現象。但剛投入股市的年輕人專業投資知識明顯不足，理應多吸收各種專業金融知識，但看到股市大漲的訊息，稍不留意很容易落入有心人士詐騙圈套中。
台股發燒的同時，全台灣的詐騙集團也沒閒著，根據刑事警察局統計，最近3年的投資詐騙案件數及財損金額分別為－2019年1,894件、財產損失8億186萬元；2020年2,852件、財產損失10億2,706萬元；2021年僅僅截至7月底，累計案件就達2,550件、財產損8億9,820萬元。
刑事局的統計案件僅是檯面上的數字，應該只是詐騙案件的冰山一角而已，其實檯面下詐騙案件及損失金額絕對相當驚人。 畢竟，台股交投熱絡後，大部份民眾的手機簡訊和LINE都常常收到「領飆股」、「券商推薦」等投資簡訊，或者接到陌生人的電話詢問想不想買飆股？刑事局人員也透露，今年確實有許多民眾因為投資誤入詐騙陷阱，但這些案件被偵破及追回損失的機率，實在是微乎其微。
針對台股走強衍生金融詐騙猖獗，金管會及證交所目前的作為，就是不斷呼籲投資人要審慎判斷消息來源，不要受騙上當外，並表示將持續強化市場監視作業，如發現明顯異常情事將依相關辦法辦理，而證交所也表示將透過臉書粉絲專頁宣導、設置防範投資詐騙宣導專區。
但就以證交所粉絲專頁為例，這是證交所官方唯一經營的臉書粉絲專頁，但據統計，這個粉絲專頁截至上周為止，至今只有25,425人按讚、26,208人追蹤，以及395人曾在這裡打卡，這個粉絲專頁的經營績效，當然無法與一般網紅媲美，最多只能稱之為小小YouTuber，以這個瀏覽量的績效成績來看，證交所在股市教育宣導工作的成績真的不合格。