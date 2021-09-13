【9/13恢復上課】台灣新北幼兒園群聚案北市預防性停課　居隔902人全陰性•12日午夜12時解除隔離

台北市有小學附設幼兒園日前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情預防性停課，13日恢復上課，老師 一早在校門口迎接學童。 中央社/... 台北市有小學附設幼兒園日前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情預防性停課，13日恢復上課，老師 一早在校門口迎接學童。 中央社/TN後製

(原圖: 台灣指揮中心9月9日公布/TN 宇妍後製)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市3所小學與4所幼兒園因與新北幼兒園群聚案相關而預防性停課，共902名師生及同住家人預防性居家隔離。衛生局12日表示，902人PCR採檢結果皆為陰性，將於當晚12時解隔。台北市副市長黃珊珊在臉書發文表示，這些學校13日就可以復課。

新北市板橋區某幼兒園爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，台北市因有學童曾在此幼兒園上課而遭匡列居家隔離，導致3所國小及4所幼兒園預防性停課。

台北市衛生局12日表示，這3所國小及4所幼兒園預防性停課到11日為止，且902名師生及同住家人PCR核酸檢測結果皆為陰性，全數於12日晚間12時解除隔離。

台北市副市長黃珊珊在臉書發文表示，這些學校13日就可以復課，剩下還在預防性停課的是文山區的一所國中及一所私立幼兒園，這2校因為與確診Delta變種病毒株的裝修工（案16168）相關，要等到14日採檢為陰性後才能解隔復課。

台北市1名裝修工確診Delta變異株並傳染給妻子，衛生局12日說，這對夫妻共匡列81名接觸者居家隔離，包含在文山區國中、幼兒園任教的2名教師在內，目前PCR結果皆為陰性。

台北市9日新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為一對居住在文山區的夫婦，11日確認感染在印度發現的Delta變異株，丈夫（案16168）曾在8月12日、13日、14日及9月8日到新北市某幼兒園爆發Delta群聚的社區工作，9月1日出現症狀；妻子（案16171）則是家庭主婦。

台北市衛生局表示，案16168的感染源尚待釐清(關聯圖如上) ，共匡列接觸者20人，案16171則匡列接觸者61人，81人第一次PCR核酸檢測結果皆為陰性，且因曾與兩人活動史重疊的對象皆可掌握，故不會另行公布足跡。

此外，文山區一所國中及一所私立幼兒園因有2名教師與案16171足跡重疊，因此遭匡列為接觸者，造成國中3個班級共90名學生、幼兒園1班19名學生須預防性居家隔離。

中央社引述北市衛生局表示，這兩位老師一採結果皆為陰性，預防性居家隔離的學生預計在13日或14日進行採檢，若為陰性則可解除隔離。

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