【中颱璨樹颱風假持續更新】璨樹直撲上海 全台 9/13照常上班上課

更新時間： 2021-09-12 20:25

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）璨樹颱風加速離台，預計明（13) 日晚間直撲上海，台灣陸地警報雖然尚未解除，但各縣市已陸續宣布明日照常上班上課，繼北北基、桃竹苗、宜蘭、花蓮後，高雄也終於宣布明日需上班上課。

上海氣象台發佈，璨樹（當地稱燦都）可能於13日夜間到14日凌晨，從上海登陸，上海從今（12）日起已局部出現大雨。今天上午10時該地氣象台已發布颱風藍色預警信號，宣布上海市進入颱風戒備狀態，該市防汛指揮部同步啟動全市防汛防颱行動。

行政院公布最新停班停課資訊：

更新時間： 2021-09-12 19:57

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導））璨樹颱風加速遠離，陸地警報尚未解除。行政院晚間公布，北北基、桃竹苗、宜蘭、花蓮等地明日照常上班。

根據最新氣象資料顯示，璨樹（第14號）颱風暴風半徑略為縮小，中心目前在臺北東北方海面，向北轉北北西移動，其暴風圈仍籠罩臺灣臺中以北及東北部、東部陸地，北部地區及中南部山區風雨持續中。

陸上颱風警報地區：宜蘭、基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、花蓮，民眾應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上颱風警報地區：臺灣北部海面、臺灣東北部海面、臺灣海峽北部，航行作業船隻應嚴加戒備。

受璨樹颱風及其外圍環流影響，今(12)日臺灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，請避免前往海邊活動；基隆北海岸、蘭嶼、綠島有10級以上強陣風，大臺北地區及南部、北部、東半部沿海地區、恆春半島、馬祖、澎湖亦有8至9級強陣風，請注意。

行政院公布最新停班停課資訊：



更新時間： 2021-09-12 19:14

首稿發布時間：2021-09-12 18:36

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）燦樹颱風加速遠離，估計晚間可解除陸上颱風警報，中央氣象局今（12）日晚間18:15 發布海上陸上颱風警報，行政院也更新停班停課縣市資訊。

根據中央氣象局公布資訊顯示，璨樹（第14號）颱風暴風半徑略為縮小，中心目前在臺北東北方海面，向北轉北北西移動，其暴風圈仍籠罩臺灣臺中以北及東北部、東部陸地，北部地區及中南部山區風雨持續中。

陸上颱風警報涵蓋地區包括：宜蘭、基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、花蓮地區，民眾應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上颱風警報則包含：宜蘭、基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、花蓮地區，民眾應嚴加戒備並防強風豪雨。

此外，受颱風及其外圍環流影響，臺灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，請避免前往海邊活動；基隆北海岸、蘭嶼、綠島有10級以上強陣風，大臺北地區及南部、北部、東半部沿海地區、恆春半島、馬祖、澎湖亦有8至9級強陣風，請注意。

行政院公布最新停班停課資訊：