美公布911事件調查報告 沙烏地「未介入但有關連」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）昨(11)日是911事件20周年，在美國總統拜登的指示下，美國聯邦調查局(FBI)向大眾解密了一份與劫機者資訊相關的機密文件，解答了外界一直以來對外國勢力介入該起恐怖攻擊事件的疑惑。

事實上，由於劫機者國籍皆是沙烏地阿拉伯，外界一直懷疑沙國可能是該起恐怖攻擊事件背後的主使者，不過這個指控長期為沙國所否認，因此，在拜登宣布將進行解密後，沙國第一時間對解密表達了支持，宣稱如此一來，就可以完全清除沙國的嫌疑。

解密的文件共16面，並非完整的調查報告，而是美國政府「延續行動」(Operation Encore)調查報告的大綱，從公開的檔案可以看出，報告並非未經編輯的完整呈現，有多處因其資訊的敏感性涉及國家安全而遭到塗黑，不過仍可以拼湊出報告大致上的樣貌。

報告其實是關於2015年一次針對一名想申請美國公民身分的訪談記錄，這名申請者多年前曾與數名被FBI鎖定、曾提供部分劫機者可觀協助的沙國公民有密切的聯繫，他揭露了劫機者在東岸的關係網絡、與沙國國內的關係，以及大使館內部與恐攻執行者的關聯等重要資訊。

根據這些陳述，FBI做出結論指出，沙國政府雖然沒有直接涉入、指使911事件，劫機者仍與沙國國內重要人士關係密切，甚至還可以看出劫機者在沙國駐美大使館中，有一定的信任基礎與地位。

然而，〈衛報〉分析，拜登政府才剛於2月釋出調查報告，表示沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)是暗殺美籍記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)的幕後主使者，現在新的911報告又無法讓沙國完全撇清與911事件的關聯，儘管算是給了美國人民一個初步的交代，兩國剛宣示成立的反恐同盟，恐怕地位有些尷尬。