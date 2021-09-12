Delta病毒侵襲！ 紐增購50萬劑疫苗、澳100萬劑

紐西蘭、澳洲今（12）日皆宣布增購疫苗因應疫情。(示意圖／Getty Images) 紐西蘭、澳洲今（12）日皆宣布增購疫苗因應疫情。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）變種新冠病毒侵襲大洋洲，紐西蘭為因應近期社區感染事件於今（12）日宣布加購50萬劑輝瑞疫苗；Delta肆虐的澳洲也於今日宣布已增購100萬劑莫德納疫苗。

路透社報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）於今日宣佈，已從丹麥處購買50萬劑輝瑞疫苗，並且將於近幾日運抵紐國。

紐西蘭在長達6個月零確診後，8月17日於最大城市奧克蘭（Auckland）發現一起疑似Delta變異株病毒的確診案例，隨即阿爾登宣布全國四級警戒封城直到8月底，9月起奧克蘭以南降三級，而有170萬人口的奧克蘭仍維持四級警戒。截止到今日，這波疫情已造成599例確診。

阿爾登在一份郵件聲明中指出，現在紐國內有足夠的疫苗，她強烈鼓勵尚未接種的國民盡快接種疫苗。

儘管紐西蘭約510萬人口當中，約有1/3已經完整接種疫苗，這樣的接種率在經濟合作暨發展組織（OECD）中屬於手腳最慢富裕國家之一。

同在大洋洲的澳洲，昨日單日Delta病毒確診突破2000例。總理莫里森（Scott Morrison）今日指出，已向歐洲聯盟（EU）增購了100萬劑莫德納（Moderna）疫苗，並將於本週運抵該國。

因疫情反覆封城的澳洲，正竭力控制Delta疫情，本波疫情最嚴重的新南威爾斯州光昨（11）日單日就有1262例確診。而因受兩大城市雪梨以及墨爾本封城影響，澳洲經濟恐落年內第二次衰退，這項疫苗增購無疑是給澳洲經濟的一劑強心針。

近2600萬人口的澳洲，在70％人口完整接種疫苗之前，將會繼續維持封城。該國預計在10月達成這項目標。

根據worldmeter, 截自今日早上八點半，澳洲總共累積73,610例確診，1091人染疫死亡。紐西蘭則累積3,913例確診，27例死亡。