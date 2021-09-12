【新北幼兒園群聚29人】9/12增一名幼童爺爺、母親的同事確診

新北市某幼兒園爆發COVID-19群聚案，截至12日共有29人染疫。 新北市某幼兒園爆發COVID-19群聚案，截至12日共有29人染疫。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內今天新增3例本土個案，其中2例與新北板橋某幼兒園群聚有關，為幼童的同住家人、幼童家屬的職場接觸者，不過這2位新增個案都在原先匡列的居隔名單中，對社區影響小。

指揮中心發言人莊人祥說，案16185為一名幼童(案16141) 的70多歲爺爺，住在新北市板橋，9月7日被匡列並居家隔離、採檢，當時PCR為陰性，10日再次採檢，今天確診，Ct值14.5，目前無症狀；案16197則是學童母親（案16152）的職場接觸者，為50多歲男性，居住於桃園，7日就到防疫旅館隔離，10日進行接觸者採檢，今天確診，Ct值17，研判2人為近期才剛感染 。

另一名新增本土個案則為台北市20多歲女性，為餐飲業從業人員，Ct值30幾。莊人祥表示，這名個案和群聚無關，感染源尚在調查，但從Ct值研判感染已有一段時間。

新北市的幼兒園及社區感染事件接觸者採檢結果，接觸者共匡列3418人，全數採檢完畢，3155名陰性、24名陽性，其餘239人檢驗中

新北幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情自5日起爆發，從幼兒園老師（案16129）和其夫（案16128）最先發現染疫後，衛生局緊急匡列、採檢幼兒園相關人員，疫情還延燒到板橋某社區大樓、幼兒園家屬的職場接觸者，截至今日累計29人確診，其中有20人病毒定序證實為最早在印度發現的Delta變異株，但與長榮航空機師群聚案的病毒序列不同。

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