【新北幼兒園群聚+2】台灣9/12增3例本土、11例境外移入

台灣9/12新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另新北板橋幼兒園群聚再增2人確診。 (示意圖/Getty ... 台灣9/12新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另新北板橋幼兒園群聚再增2人確診。 (示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年9月7日至9月9日，個案分布為台北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為新北板橋某幼兒園相關、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。



指揮中心表示，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16186)、印尼(案16187、16188、16192、16195)、阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案16189、16190、16191、16196)、英國(案16193)、馬來西亞(案16194)入境，入境日均為9月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,088例確診，分別為1,468例境外移入，14,566例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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