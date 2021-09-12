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美動物園猩猩確診！園區多種動物接種新冠疫苗

此為美國本土動物園猩猩染疫的第二起，據悉由已完整接種的無症狀員工傳染給動物。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/12 14:59
美國亞特蘭大動物園有猩猩確診。（圖／台北市立動物園）

美國亞特蘭大動物園有猩猩確診。（圖／台北市立動物園）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國亞特蘭大（Atlanta）動物園於當地時間10日表示，園內20隻西部低地大猩猩（Western lowland gorilla）有部分確認感染新冠病毒，推測由員工傳染所致，目前園方計畫替包含猩猩、老虎、獅子、雲豹等動物施打新冠疫苗。

CNN報導，亞特蘭大動物園發布聲明表示，員工發現有猩猩出現咳嗽、流鼻水以及食慾改變等症狀，在篩檢後確認是感染新冠病毒。園方指出，尚且不知猩猩們是如何遭到感染，據信應是一名已經完整接種疫苗的無症狀員工，在照顧時傳染給動物，然而疫情爆發後，猩猩到照護員工皆需配戴口罩、手套並穿裝著個人防護裝備（PPE）。

園方表示，團隊正密切注意確診的猩猩，並提供單株抗體治療。由于猩猩群的群體生活習性，難以將確診者隔離，會盡量加強清潔及通風等措施維持整個群體的健康。此外，園方也指出，猩猩與遊客間的距離不足以使雙邊互相傳染，遊客無須擔心因此染疫。

美國農業部（USDA）和喬治亞州的獸醫官員已批准亞特蘭大動物園使用專門為動物開發的疫苗，當猩猩康復後，都將接種疫苗。目前。園方也計畫為婆羅洲猩猩與蘇門答臘猩猩、蘇門答臘虎、非洲獅以及雲豹等動物施打疫苗。

此為美國第二起動物園猩猩染疫，先前在美國聖地牙哥動物園也曾發生８隻猩猩感染新冠病毒。
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