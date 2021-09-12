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【中颱璨樹颱風假更新】暴風圈已籠罩台灣　東北部、北部山區嚴防局部豪雨

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/12 09:25
中颱燦樹目前在花蓮東方海面，向北移動，其暴風圈已籠罩臺灣各地區，東部及東北部地區風雨持續。(中央氣象局提供)

中颱燦樹目前在花蓮東方海面，向北移動，其暴風圈已籠罩臺灣各地區，東部及東北部地區風雨持續。(中央氣象局提供)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）根據最新氣象資料顯示，第14號颱風「璨樹」的暴風圈已籠罩台灣，各地區有陣雨或雷雨，其中又以東北部及北部山區要嚴防局部豪雨等級以上降雨， 最快明天上半天有機會解除海上颱風警報 。

中颱燦樹上午8時的中心位置在北緯 23.8 度，東經 122.3 度，即在花蓮的東南東方約 70 公里之海面上，以每小時22轉18公里速度，向北進行； 依目前颱風動向預測，有可能在午夜前後台灣本島會脫離暴風圈，海上颱風警報解除的時間可能會落在明天的清晨到上午，但仍視實際觀測為主。

氣象局表示，受到颱風及其外圍環流影響，今日台灣各地有陣雨或雷雨，中部以北、東半部地區及其他山區有局部大雨或豪雨，東北部地區及北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，澎湖、金門及馬祖亦有短暫陣雨或雷雨。

氣象局說明，隨著「璨樹」颱風沿著東半部近海北上至台灣北部海面過程，北部及東北部地區的風雨增，其他地區也有局部短暫的降雨，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，沿海低涯地區請注意局部積淹水；氣溫方面，各地高溫約30至21度。

此外，今(12)日台灣附近各海面風浪明顯偏大，西南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海易有長浪，請避免前往海邊活動。

根據行政院人事行政總處資訊，因應颱風璨樹來襲，北北基、宜蘭、花蓮和台東12日停班停課。

縣市名稱 是否停止上班上課情形
基隆市 今天已達停止上班及上課標準。
臺北市 今天已達停止上班及上課標準。
新北市 今天已達停止上班及上課標準。
桃園市 復興區:今天已達停止上班及上課標準。
新竹市 今天未達停止上班及上課標準。
新竹縣 尖石鄉:今天已達停止上班及上課標準。
五峰鄉:今天已達停止上班及上課標準。
苗栗縣 今天未達停止上班及上課標準。
臺中市 今天未達停止上班及上課標準。
彰化縣 今天未達停止上班及上課標準。
雲林縣 今天未達停止上班及上課標準。
南投縣 今天未達停止上班及上課標準。
嘉義市 今天未達停止上班及上課標準。
嘉義縣 今天未達停止上班及上課標準。
臺南市 今天未達停止上班及上課標準。
高雄市 六龜區:今天已達停止上班及上課標準。
甲仙區:今天已達停止上班及上課標準。
茂林區:今天已達停止上班及上課標準。
桃源區:今天已達停止上班及上課標準。
那瑪夏區:今天已達停止上班及上課標準。
屏東縣 今天未達停止上班及上課標準。
宜蘭縣 今天已達停止上班及上課標準。
花蓮縣 今天已達停止上班及上課標準。
臺東縣 今天已達停止上班及上課標準。
澎湖縣 尚未列入警戒區。
連江縣 尚未列入警戒區。
金門縣 尚未列入警戒區。
璨樹
颱風

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更新時間 : 2021-09-12 10:26 GMT+08:00

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