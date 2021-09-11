打破框架新北女力創客大爆發 逛線上大富翁創客市集 好禮大fun送

疫情導致許多活動無法實體舉辦， 新北市教育局首度推出女力創客系列影片，邀請積穗國小、 中和國中、中正國中、鶯歌國中、 清水高中女性教師拍攝動手做影片， 帶領師生在家防疫也可以輕鬆動手DIY，如親子共做扭蛋玩具機、 DIY大理石紋紙、DIY皮革鑰匙圈、動態雕塑、鑰匙寶盒。 讓學生在開學前，用創客精神進行開學暖身(Warm Up)，讓玩創意不因空間、時間與距離而停歇。

教育局長張明文表示，新北創客教育發展多年， 長期以來創客領域男性教師居多，近來加入不少女性優秀生力軍， 透過女力創客系列影片，分享創客教育的故事與熱情，女老師們在創 客領域出類拔萃，打破框架的跨域形象，讓人眼睛一亮留下深刻的印 象。

每年皆參與新北創客主題展的清水高中廖雪君老師提到， 在製作或搬運大型工具或材料時，女生常會被傳統觀念看待， 不論是體力、力氣不如男生，但我們也有自己的方式處理， 發揮創客「想得出來，就做得出來」之精神，善用方法來解決， 例如運用物理的槓桿原理，自製簡易機構來協助搬運， 也因此從中找到問題來設計問題，發現更多未來性。

中和國中李岱螢組長表示中和創客團隊以女性居多，女性擁有敏銳、 細膩和堅韌的特質，以女性自我探索的思考與不畏挑戰的精神來創作 ，可在創客領域有更令人驚艷的表現。 鶯歌國中潘怡安老師表示傳統的觀念認為女生不擅長資訊或是工程製 作，但歷史證明傑出的女工程師也很多， 所以覺得最大的挑戰還是自己， 我們要克服的是不讓外界來定義自己、不給自己設限，就能創無限可 能。

積穗國小吳佩如老師推出親子共做扭蛋玩具機， 表示這兩個月大家不停地訂收貨，家裡一定有很多紙盒(箱)， 還有停課不停口的零食罐子， 於是想到可以利用這些家中隨手可得的材料一起來做個扭蛋玩具機， 創造親子專屬動手時光。 中正國中傅湘婷老師則是參考動態雕塑大師柯爾達說: 創作起始於一根鐵線，呈現腦海出現的事物，想透過簡單的媒材， 讓大家在家中都能進行創作，體驗動手的美好。

教育局表示，8月25日至9月20日期間特別推出抽獎活動， 逛創客線上市集好禮大fun送，周周抽好禮，只要完成指定任務， 即有機會將Switch等大禮帶回家，共計超過100項好禮， 現在馬上揪好友參加「新北創客線上123！」鼓勵每個同學1個好 點子、2個好友線上討論、線上分享給3個好友， 期待以新北創客實境感受，帶給大家不一樣的創客體驗。 詳情請洽新北創客漾官網(https://maker. ntpc.edu.tw/)。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供