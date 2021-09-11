台灣海尼根首度獨家聯名Helinox　三大輕露營風格提案快閃華山

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)Heineken X Helinox獨家聯名輕量露營周邊重磅登場！今(11)日在華山1914文化創意園區舉 行快閃，開放限量直購。

Helinox獨 家研發的鋁合金配件搭上獨一無二海尼根「文字迷彩」， 吸引各界露友與潮人注意，全台唯一海尼根露營「星」體驗今(11)日在華山1914文化創意園區舉 行快閃，首度展演「輕裝野營 x 休閒露營 x 豪華露營」 三大情境風格佈置，現場開放聯名單品限量直購，還有達人「壞野雞 Wild Rooster」及Amouter戶外主理人李奐親臨分享露營進 化密技。

知名露營社團「壞野雞」 首度出動三位不同領域的戶外職人（哈林/中軍/SAM）尬聊以H eineken X Helinox聯名款呈現三大營帳風格的靈感， 一次收錄探險沙色、豪華米白、質感黑系等不同視覺， 巧妙融入海尼根文字迷彩， 運用全軟裝的設計巧思打造你在戶外的第二個家！

海尼根台灣總經理鄭健發表示，「我們注意到台灣的露營人口正在迅速增加，現在大約有 200 萬 人都喜歡露營，而戶外活動（如燒烤、露營、野餐） 正是台灣人主要的飲酒場合之一。 海尼根非常自豪能在台灣正式啟動這項合作計畫，與韓國戶外精品、 輕量露營專家Helinox攜手推出露營商品， 每一件都是獨一無二的的存在，絕不撞款！」



海尼根台灣總經理鄭健發

據戶外用品店家分析，露友採買裝備前十大排行榜包含：戰術類型（ 機能型）的戶外桌椅、天幕帳棚，而喜愛野營的露友特愛負重背包、 焚火台、以及收納類型的裝備，另外必備的炊煮、生火道具、 與人身用品也是露友常購配備。

「壞野雞」分享，「許多露友都是在不斷累積的露營經驗中，持續『 優化』自己的露營設備。除耐用、舒適、 輕量好收的設備是露友採購的重點外， 善用視覺色系與布置靈感玩出個人風格， 態度的比拚較勁也是露營的樂趣。」



(海尼根製圖)

從非洲獵遊演化而來的豪華露營（Glamping）， 走的是氣派路線！「壞野雞」表示，豪華露營選品追求高檔性能， 配備品項也十分多元。視覺上如選用回歸自然的木紋、沙色物品， 進一步搭配海尼根三原色與品牌名文字隨機拼出的迷彩圖紋， 讓豪華露營的奶油米白色系更添風格！ 在展現個人品味同時延伸與自然共處的舒適感。再來一桌豪氣野炊， 與海尼根經典啤酒，這才是貨真價實的豪奢享受！

Amouter李奐分享，結合登山、溯溪等極限挑戰的野營， 往往要克服無水、無電的環境，許多露友特愛這款露營風格， 就是為了在親近大自然的同時獲得完成挑戰的成就感。「一個背包」 就前進是關鍵；畢竟攜帶空間有限，所有的裝備最好都能簡便。He linox極致輕量的戶外裝備，不僅方便收納攜帶，， 省下的空間還能多帶一手啤酒，聽著柴火聲與朋友一起喝酒聊天， 或是跟自己乾一杯，都是讓人愛上露營的美好時刻！

9/8-12/8凡於指定通路購買海尼根全系列 商品（包含海尼根經典啤酒、海尼根Silver星銀啤酒、海尼根 0.0零酒精），上網登錄並集滿指定點數也可以超殺價格加價購買 Heineken X Helinox限量聯名商品。期間參與活動，12/15再加碼抽 出一名幸運兒，可獨得Heineken X Helinox聯名輕量露營三件組。詳情請見活動網站：http://iframe-tw. heineken.com/

Helinox 致力於為消費者提供最優質的商品，以DAC 技 術為核心，憑藉著卓越的工程、設計、與製程技術， 為顧客打造出世界頂級的戶外裝備， 成為戶外界輕量裝備的領導先驅，經典商品「Chair One]於2012年首度亮相即廣受歡迎，同時 Helinox 產品亦獲得許多著名的國際獎項，包括：德國紅點設計獎、ISP O全球設計大獎等。



Heineken X Helinox聯名輕量露營椅



Heineken X Helinox聯名輕量遮陽帳



Heineken X Helinox聯名輕量露營桌

(以上圖片由海尼根提供)