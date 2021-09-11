2021新北市學生影像新星獎入圍名單揭曉 精采作品展現新世代洞察力

「2021新北市學生影像新星獎」入圍名單今公布， 為全臺灣最競爭的學生電影獎項拉開序幕，本次共選出45部來自全 臺各地學校的優秀作品，將共同角逐150萬元總獎金。 主辦單位將於10月以線上模式，全程直播公布得獎名單。

新北市政府文化局局長龔雅雯表示， 新北市學生影像新星獎經過數年耕耘， 是全臺影視科系學生相當關注的獎項之一，今年第6屆雖因疫情衝擊 ，學生拍片計畫受到不小影響， 但仍產出相當多精采且展現青年豐沛影視創作力的作品， 其中更有同學以疫情時事作為拍攝題材，展現新世代的社會觀察。

今年競爭最為激烈的劇情片項目， 評審們認為同學皆在擁有純熟拍攝技術的基礎下， 將創意發揮在表現形式上，如世新大學的《末路 小島 戀人》與輔仁大學的《爬出棺財版》， 可謂突破傳統將想像力發揮到極致的作品， 加上金鐘獎最佳女配角謝瓊煖與知名演員張翰的長鏡頭場面調度， 或是嗜財如命卻變成滿臉噴血的殭屍王彩樺， 皆開啟了學生創作另一個勇敢嘗試的新視野。

紀錄片類組觸及的視角多元，包含身分議題、工運活動， 還有冤獄政治犯的自我存在問題， 其深入程度跟功夫都讓評審相當肯定， 如政治大學紀錄馬祖角力隊的《對摔》， 以及中正大學紀錄酒店工作者的《海與岸》。 實驗片也有令人驚喜之作， 臺藝大的義大利外籍生用影像呈現異鄉生活感的《fear of flying》，其在地氛圍同時入圍今年特別獎項「新北精神獎」 。另外，鼓勵全學齡以影像說故事的「種子新星獎」， 今年有來自新店國小、新莊高中、 師大附中及彰化縣大同國中的作品入圍。

文化局表示， 今年新星獎評審團邀請到諸多重量級的資深創作者與學者專家組成評 審團，包括廖本榕、雷震卿、曹源峰、李香秀、 李宜珊等金馬獎得主。而因應疫情， 今年頒獎典禮也規劃以線上方式舉辦，預計10月17日以直播的方 式，讓入圍的同學遠端感受領獎的魅力， 也讓民眾在家就能全程參與觀禮， 後續更多相關活動及頒獎典禮詳細資訊，歡迎上臉書搜尋「 新北市學生影像新星獎」鎖定最新消息。

輔仁大學劇情片入圍《爬出棺材板》劇照。(照片由新北市文化局提供)

中正大學紀錄片入圍《海與岸》劇照。(照片由新北市文化局提供)

世新大學劇情片入圍《末路 小島 戀人》劇照。(照片由新北市文化局提供)