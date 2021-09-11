颱風「璨樹」逼近 農業局從山到海全方位防災

颱風「璨樹」於今日上午8點30分發布新北市海上颱 風警報，氣象局提醒今日到周一會是颱風最接近台灣的時候， 可能造成豪大雨勢。12日中部以北及各山區有強風及豪雨的發生機 率，東北部有局部地區有豪雨以上等級降雨發生的可能，11日至1 2日起適逢中至大潮，漲潮期間不利雨水排放， 沿海低窪地區需留意積水，新北市農業局強化應變措施， 提醒海上作業漁船儘速進港避風， 針對易山崩及土石流山區提高警覺，並加強防颱宣導， 農業局上山下海全方位做好整備措施，全力防颱。

新北市漁業處已派員巡查檢視本市28處漁港及2處漁港在建工程， 確保設施整備工作完成，並通知9處魚塭及69處九孔養殖戶， 加強魚塭岸壁鞏固及排水疏通。 景觀處及各區公所綠化班及委外廠商也已於颱風前進行樹木疏枝修剪 及固定作業。搶災機具也完成待命準備，倘有路樹傾倒立即排除。 本次颱風預計為新北山區帶來強風豪雨， 農業局已通知轄內各公所做好防颱準備工作， 位於土石流潛勢溪流附近保全住戶應做好土石流疏散避難準備， 農業局將隨時注意中央氣象局雨量資料及行政院農業委員會水土保持 局土石流警戒資訊，第一時間因應最新狀況，倘有災害發生， 開口廠商也將立即前往搶災；海上颱風警報發布後， 農業局長李玟立即前往汐止災害復建工地視察， 並要求廠商務必做好防颱整備工作， 加強裸露面覆蓋帆布及施工材料機具固定等。

農業局表示，民眾若在戶外發現路樹傾倒，可撥打本市1999市政 服務專線，將儘速派專人前往處理。 另亦請山區土石流保全戶除了隨時留意氣象局雨量及水土保持局土石 流警戒資訊，也可以加入「新北市土石流守護神2.0」Line@ （ID:@lyo3306s）獲取土石流警戒即時訊息。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

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