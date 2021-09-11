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即日起至17日汐止農會小農鮮舖聯合開幕 優惠好禮獎不完

By 台灣英文新聞
2021/09/11 16:52
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

汐止區農會去年度於該會中興辦事處成立農村社區小舖及新北小農鮮舖服務據點，民眾反應良好，本年度更於大同、大新、樟樹及社后等4處辦事處新設服務據點，並於今(11)日辦理聯合開幕，另推出即日起至9月17日開幕慶期間優惠方案，讓所有市民朋友都能安心買、輕鬆購。

　　汐止區農會為慶祝大同、大新、樟樹及社后4處服務據點農村社區小舖及小農鮮舖開張，於農會大同辦事處舉辦聯合開幕剪綵，並提供開幕促銷優惠，開幕當日只要消費或成功加入電商會員者，即贈山藥粉1盒，另外購買1盒汐心蛋(30顆)即贈送1盒烏骨雞蛋(6顆)優惠。除了開幕日促銷活動外，農會也推出開幕慶期間優惠方案（9月11日至9月17日），優惠期間凡購買汐心品牌產品(汐心蛋、山藥榖粉、冷泡茶及文山包種茶)消費滿240元即可獲得限量汐心米，各辦事處限量50包，送完為止，要買要快！

　　汐止區農會理事長呂山松表示，服務鄉里是農會的任務，汐心農情館小農鮮鋪，是汐止農會改造信用業務營業空間，以金融結合店舖打造複合式的經營模式，並特別開發汐心品牌產品，傳遞友善農業、溯源及永續經營的理念，本次限量的汐心米是由農會閒置榖倉前的草坪，規劃了一畝水稻田，於今年3月舉辦一日農夫手插秧親子體驗活動收穫的稻米，以贈送的方式回饋在地鄉親，重溫過去農村社會農友對於水稻田之記憶。今天舉辦開幕剪綵，除了宣布新店面正式啟用，也希望回饋在地民眾，因此本次於各社區小舖及小農鮮服務據點皆有優惠活動，讓鄉里居民可以一起同樂，分享喜悅，因應疫情升級強化二級，農會落實防疫政策取消試吃活動，並進行人流控管及場域清消，民眾可以安心前來參觀選購。

　　新北市政府農業局長李玟表示，本次共拓點4處小農鮮舖，不只替地方居民增加購物選項，也替農友開拓新通路，一舉兩得，疫情期間農業局仍然秉持「先創通路，再開農路」的精神，積極辦理「美味農業得來速政策」，為農友及農會創造更高收入。農業局也提醒大家，市民朋友們務必遵守防疫規定，戴好口罩、勤洗手並落實實聯制，才能安心出門，平安回家。

即日起至17日汐止農會小農鮮舖聯合開幕 優惠好禮獎不完

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-09-11 17:24 GMT+08:00

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