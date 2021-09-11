慈心基金會獲邀參與「2021有機世界大會」 多元提供環境、社會、健康及糧食主權和諧發展利基

慈心有機農業發展基金會於9 月 6 日至10日受邀參與國際有機農業運動聯盟（International Federal of Organic Agriculture Movement，簡稱IFOAM）第20屆有機世界大會（Organic World Congress，簡稱OWC），本次將與全球逾2,500名有機農業耕作者、經營者、研究員、倡議者及政策制定者交流分享，慈心基金會長年關注農業和環境議題，以及「綠色保育標章」導入參與式保障系統（Participatory Guarantee System，簡稱PGS）的有效實例經驗。今(2021)年，大會匯集全球有機農業於領導力、農民知識、科學研究、供應價值、文化教育及利益關係等六個面向的經驗貢獻，提供與會者多元的交流與觀摩。OWC會前會(9/6、9/7)以PGS發展30年的評估、有機農業科學研究、永續糧食系統政策、有機畜牧系統、有機種子系統等五大主題進行討論，其中PGS議題分「多樣性、創新、永續」三面向進行交流。慈心基金會二十年來以「一念慈心、萬物歸仁」的利他價值，開創台灣有機農業良善發展，多元提供全球農業永續中環境復原、社會轉型、身心健康及糧食主權等和諧發展利基，獲得大會肯定。(延伸閱讀：慈心基金會赴印度，參加 2017 有機世界大會)

慈心基金會推廣專員葉采靈以「保護土地淨化心靈：日常老和尚和慈心有機農業發展基金會的價值理念」為主題，分享基金會創辦人日常老和尚秉持佛陀慈悲的教義，慟見因農藥而死傷的有情，生起不忍眾生苦的心，洞察世界萬物的互為依存與和諧相處，是締造生命良善永續的循環。因此，老和尚於1997年創立慈心基金會，在農業永續價值微不足道的時代，引領一群志同道合的夥伴，堅持不退的以「光復大地 淨化人心」的慈心護生精神，透過最初的理念教育、陪伴與輔導農友轉型，到豐厚的產銷供應鏈整合經驗等，開創臺灣有機農業蓬勃發展的成功典範。在環境巨變的威脅下，基金會體認糧食生產需兼顧生態永續平衡，進一步鏈結產官學民通力合作推動友善耕作，透過生態農業落實慈心護生的本懷、兼顧農村經濟文化發展外，更提升了農民與社會尊重自然萬物的價值觀與道德責任，建構環境大地的健康及人與萬物生存的福祉。(延伸閱讀：慈心20週年系列活動——生命協奏曲，傳頌永續農業新希望)

慈心基金會與臺灣林務局共同推動的經濟與保育雙贏的友善標章—綠色保育標章，於2017年查證制度導入PGS精神，由僅專責查證的方式，增加一種多方利益關係人共同查證方式。以此經驗，慈心受大會之邀請參與OWC會前會，由有機發展課副課長郭竹君及綠色保育推動專員郭淑娟以「臺灣非政府組織主導參與式保障系統（PGS）」案例做交流。為了建構社會對農田生態永續價值的認知，基金會結合不同領域專家，導入PGS查證系統，透過理念分享、教育培訓與技術輔導等，建構農友、消費者、利益團體、通路商等多方查驗機制。讓消費端直接與生產端接觸的同時，產生與土地、作物及物種的聯結情感，建構良善的食農教育的基礎，以及互信互惠、理解支持的共好網絡。基金會推動PGS過程的困難突破及改善方針，期望能提供國際組織參考與借鏡。

慈心基金會以「生命」為核心，帶動有機農業的生產、生活及生態的良善發展，提升對萬物的尊重與心靈素質的涵養。近年來，基金會的利他價值深獲國際各界肯定，於 2014 年起連續四年參與美國國際志工年會分享綠色保育的推動、2016 年加入國際有機農業運動聯盟（IFOAM）、2017 年受邀參與有機世界大會、2018 參與亞洲地方政府有機農業高峰會、2018 年舉辦農田生態與生物多樣性國際研討會、於2019年參與IFOAM 亞洲有機青年論壇國際研討會，以及參與日本「第八屆里山倡議國際夥伴聯盟大會」與韓國「韓國臺灣本土種保全及活性化利用國際研討會」等，將臺灣有機農業互助共好的價值傳遞世界，建構生命和諧永續的美好希望。(延伸閱讀：慈心與里仁相偕參加「第一屆馬來西亞有機大會」・「2018友善農業與農田生態國際研討會」，架構臺灣獨具特色的里山精神)

照片由慈心基金會提供