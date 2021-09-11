美國911恐攻事件20週年 籠罩阿富汗戰爭陰影

美國總統拜登向阿富汗喀布爾機場恐攻中喪生的美軍致意。（圖/美聯社） 美國總統拜登向阿富汗喀布爾機場恐攻中喪生的美軍致意。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）20年前的今天，是美國歷史上最黑暗的一天之一，也是美國駐軍阿富汗夢魘的開始。如今911事件已屆滿20週年，全美籠罩在剛從阿富汗戰爭中撤離的陰影之下，總統拜登在週五（10日）發表語音訊息，強調團結精神。

在塔利班政權成功攻佔阿富汗首都喀布爾後，美軍於8月31日結束長達20年的阿富汗駐軍行動，在倉促撤離當地後，美國在今天迎來具有里程碑意義的911恐攻事件20週年紀念日。

20年後的現在，美國現任總統拜登（Joe Biden）週五抵達紐約，並透過白宮發布的語音訊息，對外表示在當年事件過後，可以看到「真正的民族團結」體現在「無所不在的英雄主義」之上。

拜登也於今天前往當年3個遭恐攻襲擊的地點，包含紐約世貿中心雙子星大樓、五角大樓和賓州的尚克斯維爾，以出席紀念活動，悼念罹難者及安慰其家屬。

在911事件中，總共有2,749人在這次襲擊中死亡或失蹤，而根據英國廣播公司，美國駐軍阿富汗20年間，有超過6萬名安全部隊成員喪生，而平民的死亡人數幾乎是這個數字的兩倍，美國甚至投入近1萬億美元的納稅錢在這場戰爭中。

另外，8月26日，阿富汗喀布爾機場更遭到伊斯蘭國相關組織恐怖攻擊，造成逾百人死亡，這似乎也呼應了這場哀悼會上一名罹難者家屬的感想—— 父親在911事件中喪生的 Thea Trinidad 女士表示，「有時候歷史會重演，而且還不是以最好的方式。」

911事件中遭攻擊的雙子星大樓。（圖/美聯社）