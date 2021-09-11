金點設計獎得獎名單出爐！台灣金曲新科歌后田馥甄MV、漁光島藝術節獲金點標章

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2021金點設計獎得獎名單出爐！金曲新科歌后田馥甄音樂MV、南港瓶蓋工廠職人空間、格式設計打造的鶯歌傳產窯廠復興計畫等皆獲金點標章。

2021金點設計獎公布標章得主名單！今年主辦單位共收到來自全球17地、共2,706件作品參賽，經7日於線上舉辦之複審，最終評選出627件來自台灣、中國、香港、日本、泰國、新加坡、澳門、印尼、越南、波蘭、馬來西亞、美國、德國、韓國、加拿大等地作品，榮獲「金點設計獎標章」，並將可於13日舉辦之決審，繼續角逐象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」！

今年金點設計獎因應全球疫情影響，複、決審改以線上評選方式辦理。在7日舉辦之複審，邀請25位活躍於各領域的設計及市場趨勢專家跨海連線，各類別線上討論熱烈精彩。 在627件標章作品中，產品設計類有287件、傳達設計類169件、空間設計類135件，整合設計類則有36件出線。

產品設計類，點睛設計有限公司再度以回收材質設計獲獎，「寶特瓶回收再製壓紋袋包」從布料、鈕扣到縫線，皆採用單一PET材料，方便回收分類，布面則以壓褶設計呈現豐富視覺層次，兼具延展的功能性。日本知名文具品牌KOKUYO的「stock stack」，是一款專為辦公空間打造的摺疊椅，S形框架兼具露營椅的休閒感與符合人體工學的支撐性，容易摺疊收納且不佔空間，特殊椅腿設計在收起時亦能站立，便於各式活動前後輕鬆設置與整理。深圳洛可可工業設計有限公司為個人護理家電新銳品牌品仕樂設計的「立式吹風機」 ，將傳統吹風機與立地支架創新結合，並使用雙出風口設計，優化氣流方向與增加吹髮面積，讓乾髮過程更輕鬆舒適。泰國設計公司Sarunphon Boonto為當地知名家具品牌Corner 43 Decor打造的「Bilid — Rattan Room Divider」，是一款為居家室內空間設計的雙面藤製隔板，一側藤編圖樣平滑流暢，營造平靜的氛圍，另一側則以波浪形成動態感，搭配從暖色調至冷色調的七種顏色漸變組合，既對比鮮明又展現一體性。

在傳達設計類，仙草影像製作有限公司為新科金曲歌后田馥甄打造的「一一」音樂MV，以動畫原理的幻影箱為架構，藉其視覺暫留形成動態幻影的原理，描述市井小民轉念翻轉人生際遇的故事，平實又充滿生活感的台灣元素呈現，視覺亮點十足。日本設計工作室Grand Deluxe為愛媛縣知名咖啡老店重新設計的橙汁包裝「Postcard from Orange Farmer」，幫助疫情衝擊下的地方農業推廣產品，設計上以明信片形式承載產品資訊與農人心意，郵票作為標籤貼紙的巧思，更能靈活應用於不同品項。澳門未設計有限公司的「澳門設計週2020」主視覺海報，靈感來自中國傳統諺語「百花盛開」，標誌著設計業的蓬勃發展，並以金屬質感的花朵增添前衛與個性感，展現新生的設計力量。

在空間設計類獲獎作品，森林木人+曲墨建築師事務所的「Maker Space 瓶蓋工廠臺北製造所」，以森林木「全幹使用」的創作精神，傳遞林業、木業、與Maker職人不同階段產業間的鏈結與互存關係，並以螺栓、螺絲固定所有木材的方式，取代釘子的使用，每樣實木物件未來都能拆解再利用，創造良善循環。新加坡建築事務所Formwerkz Architects為大家庭設計的私人住宅「Cloister House」，將迴廊重新詮釋為充滿無限可能的空間，並劃分出9個庭院區塊，可滿足不同生活機能需求。泰國建築景觀設計事務所Creative Crews打造的農場民宿「Ahsa Farmstay」，不刻意復刻傳統，而是保留原始鄉村建築的精髓，並運用部分原有構件組成新的造型、滿足新的機能需求，既節約成本，亦讓在地工藝知識與傳統文化得以延續新生。

在整合設計類獲獎作品，都市藝術工作室的「2021漁光島藝術節 - 安棲之嶼」，展覽主題意指可以天人共存、主體安身立命的棲居之地，回應疫情帶來的不安，邀請13組藝術家結合地景與個人敘事，呈現自然與藝術交織而成的療癒風景。叁式有限公司的「2020 Digiwave 無條件進位」展覽，以科技慶典向勇於想像未來的實踐者致敬，並拋出四個大膽假設，讓觀者藉由沈浸式體驗遙視串聯整個空間，視覺震撼磅礡。格式設計展策的「工廠革命－傳產窯廠復興計畫」，為正面臨轉型關鍵點的鶯歌裕邦窯業磁磚工廠重建品牌，從企業識別、空間場域、工廠制服到見學導覽活動，透過一系列設計規劃驅動傳產升級轉型。

2021金點設計獎即將邁入第三階段評選，將在9月13日線上舉辦決審，屆時將選出象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」。得主將在12月4日與金點概念設計獎共同舉辦的頒獎典禮上揭曉！更多獎項最新動態，請密切鎖定金點官網及官方社群媒體平台。



叁式有限公司的「2020 Digiwave 無條件進位」展覽



仙草影像製作有限公司為新科金曲歌后田馥甄打造的「一一」音樂MV



森林木人+曲墨建築師事務所的「Maker Space 瓶蓋工廠臺北製造所」



格式設計展策的「工廠革命－傳產窯廠復興計畫」

以上圖片由金點設計獎提供