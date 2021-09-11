終於等到振興券！持五倍券入住福華享一萬以上回饋

期待已久的振興五倍券終於迎來好消息，飯店業者更是積極推出各式「加倍」方案，就為了搶奪疫情下的最大商機。台北福華搶先推出「真心振興」住房專案，內含「雙雙對對」及「一泊三食」兩大超值選擇，每房每晚都只要5,000元整，就是要讓消費者拿著五倍券前來，即能享有多重回饋，其中「雙雙對對」方案能享有加一元就多一晚、平日入住免費升等及5,000元住宿餐飲抵用券等服務，而「一泊三食」方案則多加贈了蓬萊邨及珍珠坊的經典合菜品項（總價值2,988元），整體換算下來皆能獲得超過一萬以上的回饋！

台北福華大飯店為台北市區在地知名五星品牌，三十幾年來以最親切溫暖的款待服務、溫馨典雅的紅木傢俱、充滿復古與藝術的內裝等為最大特色，也一直是國內外商務客最想念與喜愛的家，如今遇上疫情讓許多人暫時回不到這記憶中的避風港，但台北福華也趁機創造了許多機會讓新的旅客們能踏進這魅力之地。多虧振興五倍券讓這趟旅程將更豐富有趣，2021年9月22日起凡預訂「真心振興」住房專案並選擇「雙雙對對」方案，即享加一元送一晚的服務，可自由選擇入住當日加一間或同間隔日續住，若於星期日至星期四期間入住，再享免費升等至豪華單床房或豪華雙床房型。

若是選擇「一泊三食」方案則會多送蓬萊邨經典台菜任選6道合菜(價值NT$1,499)及珍珠坊經典三人合菜(價值NT$1,499)各一套，不僅能享受經典的台菜佳餚，還能回味道地的粵菜港點，內用或外帶皆適用！只要預訂以上任一方案，每房每晚售價皆為5,000元，不限紙本、電子票券、信用卡綁定或現金付款皆可使用，且再加贈5,000元住宿餐飲抵用券（面額為1,000元，共五張），使用效期至2022年3月31日。「真心振興」住房專案詳情。

此外，2021年10月1日起凡持紙本振興五倍券前來台北福華進行餐飲消費，即享平日77折與假日88折專屬優惠，外帶商品及內用服務皆適用。詳情請洽網站。

訂房專線：02 2700 2323 轉訂房組

訂位專線：02 2700 2323 轉各餐廳