理想大地加碼五倍券 買5000 送5000

大家久等了，五倍券終於可以使用！各地方政府、民間商家也紛紛祭出加碼優惠。 理想大地於日前先推出特別加碼發放5000元抵用券一起來振興。 「理想振興券」搶先發放5000元，鼓勵民眾在後疫情時期多走出戶外讓自己的身心靈調適，同時飯店也能藉此機會與愛護理想大地的住客一起振興，讓住客和同仁們共同創造疫後的新渡假模式。 理想大地擁有萬坪森林公園, 獨棟別墅更有優勢打造最高標準防疫規格,提供住客安心住宿模式。

理想大地配合五倍券，再送5000 元抵用券

理想大地推出「理想振興券搶先發」住宿專案，專案兩天一夜住宿, 即日起預購至9月30日止，專案每房5000 元起一泊一食含陽光活力早餐及應許運河遊艇環湖2.2公里體驗。 凡預購「理想振興券搶先發」住宿專案於10月31日 前入住，理想大地即發放5000元「理想振興券」可抵用飯店內消費，抵用券可規劃使用於「里拉餐廳」的自助晚餐，有主廚嚴選花蓮在地食材，精細手工製作多樣原創美食；或「風味餐廳」享用中式料理，主廚精選花蓮13鄉鎮特色食材入菜，每道都能品嚐在地鮮活好滋味。 晚餐後，趁著秋夜涼風，伴隨家人好友漫步到湖光山舍的「湖畔小憩」談心賞月話家常。或安排一趟ZEN SPA ，好好搞賞自己也是不錯的選擇喔！

豐之谷生態公園有最寓教於樂的親子共遊活動

「理想振興券」也能讓您暢遊豐之谷生態公園，園區佔地5.7公頃結合自然與環保的生態公園以中央山脈地下湧泉復育萬坪綠地，在綠色生態圈內可搭乘竹筏探索、有親子超跑車體驗、窯烤Pizza DIY、鐵馬自由行、草原滑草、獨木舟、手札DIY等豐富多元活動是最珍貴的寓教於樂親子共遊活動。

理想大地的最美好滋味「理想西班牙蜂巢糕」

理想大地推出「理想振興券搶先發」住宿專案，期望旅客可以在飯店內輕鬆自在地享用「理想振興消費抵用券」，別忘了飯店的最美好滋味～招牌「西班牙蜂巢糕」可考慮在回程前帶一盒作為伴手禮。讓您這一趟「理想振興」之旅，身心靈滿載而歸！

理想大地為您預留下一次的住宿

除了「理想振興券搶先發」住宿專案的住宿外，理想大地為您預留下一次的住宿專案抵用券，適用飯店季節性專案的抵用，把握優惠時機至2021年10月31日止。 更多資訊請參閲網站， Facebook搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁，或電洽03-86-56789 / 02-2658-8181頁，或電洽03-86-56789 / 02-2658-8181